'Врага можно и нужно убивать на его территории': Залужный рассказал о победной стратегии в условиях ограниченных ресурсов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что западные союзники опасаются передавать Киеву оружие большой дальности из-за того, что боятся эскалации. Не смотря на это Украина будет бить врага на его территории, используя для этого оружие собственного производства.

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Об этом военачальник сказал в интервью изданию The Washington Post, опубликованном в пятницу, 14 июля. Журналисты напомнили, что западные союзники поставили условие в отношении ракет большей дальности и другой техники: их нельзя использовать для нанесения ударов по территории России.

По словам Залужного, армия использует оружие украинского производства для ударов через границу и не будет спрашивать ни у кого для этого разрешение, потому что главная цель нашей страны – спасти народ и вернуть оккупированные Россией территории.

"Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории? По какой-то причине я должен думать, что мне там ничего не разрешено делать. Почему? Потому что Путин применит ядерное оружие? Детям, которые умирают, все равно", – заявил генерал.

Залужный подчеркнул, что в условиях войны врага можно и нужно уничтожать на его же территории.

"Это наша проблема, и нам решать, как убить этого врага. На его территории можно и нужно убивать на войне. Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы используем свое. Ровно столько, сколько необходимо", – сказал он.

Издание также пишет, что проведение контрнаступление с целью вернуть захваченные российскими оккупантами украинские города требует больших ресурсов. В частности, это ракеты большой дальности, снаряды, современные истребители F-16.

Напомним, что ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил: его "бесят" жалобы на то, что долгожданное контрнаступление ВСУ якобы началось медленнее, чем ожидалось. Генерал сказал, что нашим воинам нужно больше каждого вида оружия, снарядов, а также современные западные истребители.

Как сообщал OBOZREVATEL, Залужный заявил, что современные истребители критически нужны украинской армии для освобождения всех своих территорий. При этом он подчеркнул, что речь не идет о сотнях самолетов.

По его словам, украинские самолеты пока не могут конкурировать с российскими истребителями типа Су-35.