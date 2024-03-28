Врагов ждет только смерть: оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ, но что-то пошло не так. Видео

Воины 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали, как разгромили штурмовую группу оккупантов. Военные РФ пытались ночью атаковать защитников, однако их планам не суждено было сбыться.

Видео неудачного штурма 28 марта опубликовала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, а также 109-го ОГШб. "Ночью враг пытался штурмовать наши позиции, но что-то пошло не так", – рассказали военные.

На опубликованных кадрах видно, как вражеские штурмовики выдвинулись на атаку позиции ВСУ в результате оказались под точными ударами дронов украинских защитников.

Некоторые из них безуспешно пытались спасти свою жизнь, притворившись мертвыми.

Однако вся штурмовая группа врага в результате своего "похода" оказалась разбитой.

"Так будет с каждым", – пообещали защитники Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошлые сутки, по данным Генштаба ВСУ, в Украине были обезврежены 780 захватчиков и 152 единицы их оружия и военной техники. Потери России с начала полномасштабного вторжения достигли 439 970 человек.

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