ВСУ добавили потерь армии РФ: минус 780 оккупантов и 10 танков за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 152 единицы вооружения и военной техники российской армии. Также в боях защитники отминусовали 780 оккупантов.

Общее количество потерь личного состава ВС РФ в полномасштабной войне против нашего государства достигает 439 970. Об этом 28 марта известил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне бойцы лишили захватчиков 32 артиллерийских систем (всего 10 963), 21 боевой бронированной машины (13237), 10 танков (6914), двух РСЗО (1021) и одного средства ПВО (729).

В небе защитники сбили две российские крылатые ракеты (всех 2017) и 22 БПЛА оперативно-тактического уровня (8590).

Кроме того, воины сожгли 56 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 14 595), шесть – спецтехники (1800).

На счету ВСУ в войне со страно-агрессором РФ также есть 347 уничтоженных самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и подлодка.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Бук". Прицельный удар по вражеской технике нанес ЗРК HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.

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