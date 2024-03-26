Превратили в металлолом: бойцы ССО уничтожили вражеский ЗРК 'Бук' на Запорожском направлении. Видео

Украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "БУК". Прицельный удар нанес легендарный ЗРК HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram Сил Специальных Операций ВС Украины. Обнаружили вражескую технику операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий, после чего навели на нее огонь артиллеристов.

"В результате огневого поражения ЗРК "БУК" уничтожен", – констатировали в ССО.

Напомним, также украинские воины поразили корабль "Константин Ольшанский", который россияне присвоили во время незаконной аннексии Крыма. Удар был нанесен крылатой ракетой "Нептун".

Поражение было произведено 24 марта, во время массированного удара по военным объектам оккупантов на временно оккупированном полуострове Крым. Тогда кроме "Константина Ольшанского" и российских кораблей "Азов" и "Ямал" поврежден также разведывательный корабль "Иван Хурс".

В ВМС сообщили, что "Константин Ольшанский" в свое время входил в состав украинского флота, однако россияне присвоили его во время захвата Крыма.

Как сообщал OBOZ.UA:

– OSINT-аналитик Ричард Верекер сообщил, что Россия начала быстрее терять технику на поле боя. За весь период полномасштабной войны соотношение потерь танков к боевым бронемашинам колебалось в пределах 1,47-2,17, однако в марте 2024 года выросло до 3,87 и 6,80 – за последние 10 дней.

– В ВМС ВСУ сообщили, что из 13 ВДК, находившихся у Черноморского флота РФ в начале полномасштабного вторжения, до 25 марта оставалось всего пять. Если ВДК "Ямал" и "Азов" получили серьезные повреждения и будут "отминусированы", то будет только три.

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