Россия начала быстрее терять технику на поле боя: OSINT-аналитик привел красноречивые цифры

Страна-террорист Россия начала быстрее терять технику на поле боя. За весь период полномасштабной войны соотношение потерь танков к боевым бронемашинам колебалось в пределах 1,47-2,17, однако в марте 2024 года выросло до 3,87 и 6,80 – за последние 10 дней.

На это в соцсети Х обратил внимание OSINT-аналитик Ричард Верекер, отслеживающий потери российской военной техники. Он отметил, что "аномалия" усиливается.

"Россия теряет танки и БМП ежемесячно с начала войны. Больше БМП, чем танков, в среднем 1,87 БМП на каждый танк. Обычно соотношение было достаточно близким к среднему, достигая 2,17 в мае 2022 года, и минимального – 1,47 – в марте 2023 года. Однако в марте 2024 года, он намного выше – 3,87, и даже выше 6,80 за последние 10 дней", – отметил Верекер.

Аналитик выдвинул предположение о причинах ускорения российских потерь.

"Я не знаю причины, возможно это связано с тактикой или доступностью транспортных средств, или, возможно, выборы в России являются фактором, но это происходит и, кажется, ускоряется в течение месяца", – констатировал расследователь.

Он добавил, что регулярно проверяет показатели, и они каждый раз растут. То есть на каждый уничтоженный танк в России уже 10 потерянных ББМ (БМП, БТР и других броневиков, предназначенных для защищенного перемещения пехоты).

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