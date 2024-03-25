Сколько больших десантных кораблей осталось у РФ: в ВМС прояснили ситуацию

Из 13 крупных десантных кораблей, которые были у Черноморского флота РФ в начале полномасштабного вторжения, до сегодня оставалось всего пять. Если ВДК "Ямал" и "Азов", пораженные минувшей ночью в Севастополе, получили серьезные повреждения и будут "отминусированы", то будет только три.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, точных данных по повреждениям этих судов пока нет, продолжается верификация. Если они окажутся серьезными, то это будет существенная потеря для ЧФ РФ.

"Из 13 единиц, которые были в наличии в начале полномасштабного вторжения, в строю оставалось только 5 ВДК, тогда останется лишь три", – подчеркнул спикер ВМС ВСУ.

В то же время OSINT-аналитик Тайлер Роговей в соцсети X опубликовал спутниковые снимки с результатами ракетных ударов по "Ямалу" и "Азову". На них можно разглядеть два попадания: в пирс у одного корабля и в сухой док у другого.

"На самих кораблях видимые повреждения увидеть пока невозможно. Одно из них отбуксовывают в сухой док, поэтому, вероятно, какие-то повреждения он получил. Дополнительно от корабля распространяется пятно, что может свидетельствовать об утечке горюче-смазочных материалов", – отметил исследователь.

Напомним, вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму раздалась серия мощных взрывов. Уже утром в Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение центра связи оккупантов, а также кораблей "Ямал" и "Азов".

Как сообщал OBOZ.UA:

– ВДК "Ямал" и "Азов" были построены еще во времена СССР на территории Польши по заказу советского ВМФ. "Ямал" принимал участие в вооруженной агрессии России против Грузии в 2008 году. В последнее время оба корабля базировались во временно оккупированном Крыму и активно участвовали в агрессии РФ против Украины.

– Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Россия не сможет восстановить большие десантные корабли "Азов" и "Ямал", поскольку не умеет делать такие корабли. Они строились в польском Гданьске.

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