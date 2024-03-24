Восстановить не удастся: Коваленко указал на нюанс с подбитыми российскими БДК 'Азов' и 'Ямал'

Россия не сможет восстановить большие десантные корабли (БДК) "Азов" и "Ямал", которые были поражены в оккупированном Крыму в ночь на 24 марта. Оба были последними "рабочими тюленями" Черноморского флота РФ проекта 775 – страна-агрессор в целом не в состоянии производить такие корабли, поскольку они строились в польском Гданьске.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что сообщения о поражении БДК "Азов" и "Ямал" звучат "весьма воодушевляюще".

"Дело в том, что БДК "Азов" и "Ямал" были последними "рабочими тюленями" черноморской флотилии проекта 775. Напомню, что БДК проекта 775 – это не просто основной рабочий тюлень российского флота, но и корабль, который Россия не может производить, поскольку во времена СССР он строился на верфи Stocznia Północna не в Союзе, а в Польше, в Гданське", – написал Коваленко.

Поэтому, даже если "Ямал" и "Азов" не затонули, а были только повреждены, их ремонт при определенных повреждениях "просто нереален", добавил он.

"Черноморский флот... Черноморская флотилия... Судомодельный кружок... Воздушные силы ВСУ сработали на отлично!" – резюмировал военно-политический обозреватель.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 23 марта в Крыму была объявлена тревога, а Керченский мост временно перекрывали. Мощные взрывы прогремели в Севастополе, сообщалось о прилетах.

– Атаку на объекты в Севастополе впоследствии подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

– По данным СМИ, во время атаки на Севастополь вечером ВС ВСУ могли поразить главный узел связи ЧФ РФ. В него, вероятно, попали три ракеты Storm Shadow.

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