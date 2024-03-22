Оккупанты впервые за две недели вывели в Черное море носители 'Калибров': в ВМС раскрыли подробности

После двухнедельного перерыва российские захватчики 22 марта впервые вывели в Черное море ракетоносители. В Черноморской акватории зафиксировано два корабля с общим залпом до 8 крылатых ракет "Калибр".

В Азовском море вражеских кораблей по состоянию на 7 часов утра не фиксировалось. Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

"По состоянию на 07:00 22 марта в акватории Черного моря - 2 вражеских корабля, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют", – говорится в сообщении.

В Средиземном море враг удерживает два военных корабля, в том числе один носитель "Калибров". Общий залп – до 8 ракет.

Также в ВМС ВСУ сообщили, что в течение суток в интересах РФ через Керченский пролив в Азовское море прошли 18 судов, шесть из них двигались из пролива Босфор.

К Черному морю шли 10 судов, одно из них продолжило движение в направлении Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили в ВМС.

Напомним, 22 марта Россия устроила массированную атаку на Украину.

Под ударом оказались ДнепроГЭС и объекты критической инфраструктуры в ряде городов, в части регионов Украины начались перебои со светом.

Всего в воздушном пространстве Украины фиксировалось 151 средство воздушного поражения врага: 92 из них были обезврежены. В частности, силы ПВО сбили 55 "Шахедов" и 37 ракет.