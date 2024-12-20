Врагу не поздоровилось: ВСУ умело взорвали боекомплекты оккупантов. Видео

На Запорожском направлении пограничники Бердянского отряда Государственной пограничной службы Украины нанесли очередные потери российским оккупантам. В этот раз наши защитники уничтожили вражеские полевые склады боеприпасов.

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Благодаря умению аэроразведчиков и высокой точности ударов составы были ликвидированы с помощью мощных огневых атак. Соответствующие кадры показала пресс-служба ГНСУ.

"На Запорожском направлении пограничники-аэроразведчики Бердянского отряда обнаружили вражеские полевые склады боеприпасов. Точности и мастерства бойцов Госпогранслужбы могли бы позавидовать самые искусные файерщики. Вот только российским интервентам было тяжело… Горело ярко…", – говорится в сообщении.

Опубликованное видео демонстрирует яркие моменты уничтожения вспыхнувших огнем складов. Оккупанты понесли значительные потери, ведь эти составы содержали стратегически важные боеприпасы для ведения боевых действий.

Государственная пограничная служба Украины продолжает активно действовать в составе Сил обороны, безжалостно уничтожая планы врага и освобождая родную землю от оккупантов.

Напомним, на днях дроны СБУ уничтожили склад вражеских боеприпасов в Донецкой области. Целью для "адского хлопка" стали артиллерийские и минометные склады вблизи Маркино в глубоком тылу врага, вблизи границы с РФ. Состав горел и детонировал всю ночь.