Врагу не спрятаться: бойцы 32-й ОМБр показали кадры поражения оккупантов в Дружбе Донецкой области. Видео

Украинские защитники продолжают системно наносить значительные потери врагу. Бойцы 32-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) продемонстрировали успешную операцию против российских оккупантов в населенном пункте Дружба вблизи Торецка.

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Соответствующие кадры показала пресс-служба бригады. На этой линии боестолкновения враг постоянно пытается накапливать личный состав в зданиях и подвалах, чтобы начать штурмовые действия на украинские позиции.

Основная задача аэроразведки 32-й ОМБр – своевременно выявлять перемещение врага и срывать его планы. На этот раз вражеская группа была обнаружена и атакована с помощью дронов-камикадзе. Первый дрон заставил оккупантов покинуть свой тайник, а второй удар ликвидировал их в менее защищенном здании.

Отмечается, что враг продолжает давить большим количеством пехоты, используя авиацию и артиллерию, наносящие значительные удары по Торецкой агломерации. Плотная застройка также дает противнику определенные преимущества, поскольку там скрывается пехота. Однако Силы Обороны Украины постоянно ведут наблюдение и поиск врага для последующего поражения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ показали, как уничтожают вражеские цели в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Эффективно поразить военную технику и личный состав русских оккупационных войск удалось с помощью БПЛА.

– За два месяца активных боев оккупанты стерли с лица земли город Волчанск Харьковской области. Там не осталось целых домов, населенный пункт превратился в свалку строительного мусора без намека на жизнь.