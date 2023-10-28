Вражеская пехота не доехала до позиций: воины ВСУ нанесли удар по захватчикам с помощью FPV-дрона. Видео

Украинские военнослужащие продолжают эффективно уничтожать технику и личный состав российской оккупационной армии с помощью FPV-дронов. Один из российских БТР удалось сжечь по пути на штурм.

Техника была ликвидирована вместе с пехотой. Об этом в Telegram сообщает журналист Юрий Бутусов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, российские оккупанты ехали на штурм украинских позиций. Захватчики расположились на броне БТР.

Однако оператор украинского дрона выследил вражескую технику и нанес точный удар. Точное поражение не позволило российским оккупантам доехать до намеченных позиций.

Российский БТР уничтожили бойцы подразделения Signum 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Видео дня

Напомним, спецназовцы Службы безопасности Украины устроили удачную охоту на захватчиков. Всего за три недели они уничтожили ударными дронами еще 72 вражеских цели.

Ранее сообщалось, что всего за неделю только на Запорожском направлении операторы подразделения ССО помогли уничтожить вражеских вооружений на сумму около 25 млн долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские разведчики уничтожили состав вооружений ВС РФ во временно оккупированном Донецке. Эти боеприпасы враг планировал использовать в штурме Авдеевки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!