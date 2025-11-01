Вражеские дроны убили мирных жителей на Сумщине и Днепропетровщине

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать мирное население на прифронтовых территориях. В результате атаки вражеских дронов погибли двое мужчин в Миропольской громаде Сумской области и Марганце Донецкой области.

Об этом в субботу, 1 ноября, сообщили глава Сумской ОВА Олег Григоров и в. и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко. Чиновники выразили искренние соболезнования семьям погибших.

Что известно

"В результате атаки российского дрона погиб 57-летний мужчина в Миропольской громаде. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении Григорова.

По его словам, тело погибшего обнаружили 1 ноября на дороге между селами общины. Рядом с ним лежал велосипед.

Чиновник отметил, что район все еще остается опасным, ведь россияне не перестают наносить удары беспилотниками. Он призвал жителей приграничных территорий не возвращаться в районы, откуда объявлена эвакуация.

"В Марганце погиб 58-летний мужчина. Трагедия произошла из-за вражеской атаки FPV-дроном. Искренние соболезнования родным", – написал Гайваненко.

Он добавил, что в результате действий оккупантов также пострадала 54-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.

Напомним, 26 октября в Харькове и Сумах российские FPV-дроны атаковали жилые дома и гражданский объект. В результате удара были повреждены здания, на местах были пожары. Известно, что в Сумах один человек получил стрессовую реакцию, ему оказали медицинскую помощь.

Как писал OBOZ.UA, ночью 26 октября российские войска снова атаковали Киев дронами-камикадзе. Один из беспилотников попал в квартиру жилого дома в Деснянском районе, где жили переселенцы из Красного Лимана. В результате удара три человека погибли, еще 33 – получили ранения, среди них трое детей.

