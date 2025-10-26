УкраїнськаУКР
русскийРУС

Россия ударила дронами по Сумах и Харькову: есть пострадавшая, повреждены многоэтажка и ресторан. Фото

Мария Дрофич
War
2 минуты
288
Россия ударила дронами по Сумах и Харькову: есть пострадавшая, повреждены многоэтажка и ресторан. Фото

В Харькове и Сумах российские FPV-дроны атаковали жилые дома и гражданский объект. Повреждены здания, на местах были пожары.

Об этом сообщили представители местной власти. Известно, что в Сумах один человек получил стрессовую реакцию, ему оказали медицинскую помощь.

Последствия обстрела Сум

26 октября Сумах, около 14:20 беспилотник типа "Италмас" попал в крышу многоэтажного жилого дома в Заречном районе города. Пожар, который возник на крыше, оперативно ликвидировали, сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь. Предварительно, пострадавших среди жителей не было.

Россия ударила дронами по Сумах и Харькову: есть пострадавшая, повреждены многоэтажка и ресторан. Фото

Начальник Сумской ОГА Олег Григоров отметил, что 44-летняя женщина, которая находилась вблизи места удара, получила острую реакцию на стресс. Медики оказали ей необходимую помощь, жизни пациентки ничего не угрожает.

Россия ударила дронами по Сумах и Харькову: есть пострадавшая, повреждены многоэтажка и ресторан. Фото

Обстрел Харькова

В этот же день в Новобаварском районе Харькова вражеский FPV-дрон повредил ресторан на окраине города. Взрывная волна вынесла окна. По словам городского головы города Игоря Терехова, люди не пострадали.

Россия ударила дронами по Сумах и Харькову: есть пострадавшая, повреждены многоэтажка и ресторан. Фото

Обследование территорий и поврежденных зданий в Харькове и Сумах продолжается. Информация обновляется...

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ночью 26 октября российские войска снова атаковали Киев дронами-камикадзе. Один из беспилотников попал в квартиру жилого дома в Деснянском районе, где жили переселенцы из Красного Лимана. В результате удара три человека погибли, еще 33 – получили ранения, среди них трое детей.

– Российские террористические войска в воскресенье, 26 октября, атаковали пассажирский микроавтобус на трассе неподалеку Николаевской сельской общины. Беспилотник попал прямо в гражданский транспорт, который двигался в сторону города Сумы. По предварительным данным, пять человек получили ранения, среди них – несовершеннолетний ребенок. Один человек в тяжелом состоянии, его госпитализировали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!