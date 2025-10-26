Россия ударила дронами по Сумах и Харькову: есть пострадавшая, повреждены многоэтажка и ресторан. Фото

В Харькове и Сумах российские FPV-дроны атаковали жилые дома и гражданский объект. Повреждены здания, на местах были пожары.

Об этом сообщили представители местной власти. Известно, что в Сумах один человек получил стрессовую реакцию, ему оказали медицинскую помощь.

Последствия обстрела Сум

26 октября Сумах, около 14:20 беспилотник типа "Италмас" попал в крышу многоэтажного жилого дома в Заречном районе города. Пожар, который возник на крыше, оперативно ликвидировали, сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь. Предварительно, пострадавших среди жителей не было.

Начальник Сумской ОГА Олег Григоров отметил, что 44-летняя женщина, которая находилась вблизи места удара, получила острую реакцию на стресс. Медики оказали ей необходимую помощь, жизни пациентки ничего не угрожает.

Обстрел Харькова

В этот же день в Новобаварском районе Харькова вражеский FPV-дрон повредил ресторан на окраине города. Взрывная волна вынесла окна. По словам городского головы города Игоря Терехова, люди не пострадали.

Обследование территорий и поврежденных зданий в Харькове и Сумах продолжается. Информация обновляется...

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ночью 26 октября российские войска снова атаковали Киев дронами-камикадзе. Один из беспилотников попал в квартиру жилого дома в Деснянском районе, где жили переселенцы из Красного Лимана. В результате удара три человека погибли, еще 33 – получили ранения, среди них трое детей.

– Российские террористические войска в воскресенье, 26 октября, атаковали пассажирский микроавтобус на трассе неподалеку Николаевской сельской общины. Беспилотник попал прямо в гражданский транспорт, который двигался в сторону города Сумы. По предварительным данным, пять человек получили ранения, среди них – несовершеннолетний ребенок. Один человек в тяжелом состоянии, его госпитализировали.

