Вражеские силы продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой области. Карта DeepState

Российские войска смогли продвинуться в Донецкой области. По состоянию на 9 мая подтверждены успехи оккупантов в районах трех населенных пунктов.

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Они продвинулись возле Романовки, Александрополя и Новой Полтавки, что на Покровском и Торецком направлениях. Об этом сообщил проект DeepState.

Так, захватчики продвинулись вблизи Романовки, там они пытаются двигаться на север.

Также подтверждено продвижение захватчиков на северо-запад в районе Александрополя.

Возле Новой Полтавки захватчики пробиваются на запад.

Напомним, накануне в разведке Британии заявили, что Россия уменьшила темпы захвата территории Украины в апреле.

Впрочем, приоритет врага остался неизменным: наиболее ожесточенно они продолжают атаковать на Покровском направлении.

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