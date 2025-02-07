Вражеский FPV-дрон стал роковым: на войне за Украину погибли еще двое грузинских добровольцев

На войне с российскими оккупационными войсками в Украине погибли еще два грузинских добровольца Давид Двалишвили и Мамука Берия. Их не стало в среду, 6 февраля, в результате вражеской атаки FPV-дроном.

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Об этом сообщил в Facebook вице-полковник Вано Надирадзе, руководитель грузинской группы Сил специальных операций Украины. По его словам, ночью их побратимы провели успешную операцию по эвакуации тел павших добровольцев с поля боя.

"К сожалению, вчера мы потеряли двух грузин, двух отличных бойцов – Давида Двалишвили и Мамуку Берия. Вчера вечером ребята сделали все возможное, чтобы вытащить их с передовой. Слава героям, павшим в бою", – написал военный.

По информации агентства "Новости-Грузия", с февраля 2022 года на передовой в Украине погибли до 80 грузинских бойцов – граждане Грузии и уроженцы Грузии, имеющие украинское гражданство.

В января 2025 года стало известно, что в боях за Украину погиб грузинский доброволец Каха Тилидзе. Он 10 лет проживал в Соединенных Штатах и имел свой бизнес, семью, но все равно приехал в Украину, чтобы помочь бороться с российским полномасштабным вторжением.

Тилидзе вместе с побратимами получил ранение во время последнего боевого задания. Когда подъехал эвак, Тилидзе сначала убедился, что все другие воины сели в машину. Он не успел спастись – прилетел вражеский дрон.

Как сообщал OBOZ.UA, на поле боя погиб 33-летний фанат футбольного клуба "Карпаты", пластун Олег Хомицкий с позывным "Ураган" из Львова. Жизнь бойца оборвалась 1 февраля, у него остались маленькая дочь и беременная жена

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