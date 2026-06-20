Вражеский "Шахед" попав возле АЗС в Одесской области, начался пожар. Фото и видео с места

Российская оккупационная армия атаковала автозаправочную станцию в Одесской области. Вследствие обстрела на месте происшествия начался пожар.

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Спасатели оперативно потушили пламя и предотвратили взрыв цистерны. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Последствия атаки

По информации спасателей, в результате атаки россиян по автозаправочной станции в Белгород-Днестровском районе вспыхнуло здание операторской и возникло возгорание газовоза. Также в ведомстве отметили, что была угроза взрыва цистерны.

Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия, провели интенсивные работы по охлаждению цистерны и ликвидировали пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

Оккупанты нанесли удар по АЗС утром 20 июня. Для террора враг применил дрон-камикадзе типа "Шахед".

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Напомним, ночью 20 июня российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову корректируемыми авиационными бомбами. В городе раздались взрывы, есть попадания в Холодногорском районе города, люди оказались под завалами: известно о погибшем и пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июня российские войска нанесли удары КАБами по Харькову. Под вражеским огнем оказался Холодногорский район, повреждены десятки жилых домов. Пострадали как минимум девять человек, среди них есть дети; на месте одного из ударов спасатели обнаружили фрагменты тела человека.

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