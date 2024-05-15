Вражескую колонну остановили: украинские пограничники сорвали наступление россиян на Бахмутском направлении. Видео
Украинские пограничники сорвали попытку наступления российских войск на Бахмутском направлении. Захватчики выдвинулись на штурм позиций воинов из бригады "Месть" колонной бронетехники.
Эту колонну вместе с живой силой удалось остановить и разбить. Как это было, показали в Государственной пограничной службе Украины.
Так, в ГПСУ рассказали, что на штурм позиций пограничников из рядов бригады "Месть" захватчики выдвинулись на рассвете. Живая сила двигалась в сопровождении бронетехники: двух танков и пятерых БТР.
Однако оккупанты не учли уроков своих предшественников, которые могли бы немало рассказать о штурмах бронеколоннами и их результатах – если бы, конечно, до сих пор могли говорить.
"Вражескую колонну остановили, уничтожили танк-64, бтр-82 и около 10 человек российской пехоты. Еще часть – добили ночные бомберы и артиллерия. Оккупанты-представители категории "чуть живые" сбежали с поля боя", – подытожили в ГПСУ.
Действия украинских пограничников военный эксперт Игаль Левин назвал "примером удачного огневого мешка".
"Вначале подход вероятного продвижения врага был дистанционно заминирован при помощи дронов. После первых подрывов техники и потери возможности маневрировать, по российской колонне максимально плотно отработала артиллерия и дроны-бомбардировщики", – описал тактику воинов Левин.
Напомним, в утренней сводке 15 мая в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что Силы обороны "отминусовали" 1510 оккупантов за сутки.
Поражены 172 единицы вражеской техники, в том числе 14 танков, 48 боевых бронированных машин, 23 артиллерийских системы, 30 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты, 48 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 7 единиц специальной техники.
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