Силы обороны 'отминусовали' 1510 оккупантов за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны на разных направлениях фронта ликвидировали 1510 российских оккупантов убитыми и ранеными. Общая численность потерь врага за весь период полномасштабной войны в Украине уже достигла 486 940 человек.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что защитники Украины отправили в металлолом также 172 единицы вражеской техники.

В частности, в течение суток уничтожено и повреждено 14 танков, 48 боевых бронированных машин, 23 артиллерийских системы, 30 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты, 48 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 7 единиц специальной техники.

Напомним, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров сообщил, что за последнюю неделю украинские военные поразили 289 единиц российской техники с помощью беспилотников, полученных благодаря программе "Армия дронов". Речь идет о 20 танках, 40 бронированных машинах, 133 грузовиках и 154 опорных пунктах оккупантов.

Тем временем в ЦНС сообщили, что российские оккупанты наращивают количество моргов на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Луганской области. Причина – усиление наступательных действий и рост потерь противника. Трупы будут хранить в непредназначенных для этого помещениях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ показали, как уничтожают технику и личный состав российских оккупантов вблизи населенного пункта Терны Донецкой области. Сокращать численность вражеской армии защитникам помогают ударные дроны.

– Воины ВСУ нанесли российским оккупантам потери под Красногоровкой в Донецкой области, за которую продолжаются ожесточенные бои. В окрестностях города им удалось поразить так называемый танк-сарай, обшитый пластинами для защиты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!