Оккупанты разворачивают дополнительные морги на захваченных территориях Украины – ЦНС

Российские оккупанты наращивают количество моргов на временно оккупированных территориях Украины. Причина – усиление наступательных действий и рост потерь врага.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Отмечается, что дополнительные места хранения трупов развернули преимущественно в Луганской области, причем в непредназначенных для этого помещениях.

По данным ЦНС, туда свозят даже тела с севера Харьковщины, чтобы не "травмировать" жителей российского Белгорода.

"Это красноречивый итог правления международного преступника Владимира Путина, когда РФ экспортирует солдат в другую страну и импортирует обратно их тела в режиме нон-стоп", – отметили активисты.

Напомним, бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ показали, как уничтожают российских оккупантов и их технику вблизи населенного пункта Терны Донецкой области. Сокращать численность вражеской армии защитникам помогают ударные дроны. Военнослужащие отмечают, что пытаются нанести врагу максимальные потери.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Нацгвардии рассказали историю бойца пятой отдельной Слобожанской бригады, который на Бахмутском направлении самостоятельно держал позицию против четырех оккупантов. Защитник вступил с врагом в ближний бой и ликвидировал двух россиян.

– Бойцы Третьей штурмовой бригады разбили колонну российских оккупационных войск, которая пыталась совершить прорыв на Харьковщине. В результате три единицы техники были уничтожены безвозвратно и еще четыре – поражены.

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