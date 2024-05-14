'Самое главное – нанести максимальные потери': защитники Украины показали, как уничтожают вражескую пехоту вблизи Тернов. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать технику и личный состав российских оккупантов вблизи населенного пункта Терны Донецкой области. Сокращать численность вражеской армии защитникам помогают ударные дроны.

Военнослужащие отмечают, что стараются нанести врагу максимальные потери. Об этом сообщает Telegram-канал 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ.

Защитники отметили, что самая главная задача для оператора ударных дронов – нанести противнику максимальные потери во время штурмовых действий, в блиндажах или во время ротаций. Бойцы пытаются заранее уничтожать противника, чтобы оставить пехоте Сил обороны как можно меньше работы.

В районе населенного пункта Терны операторы ударных дронов 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии уничтожают личный состав врага сбросами боеприпасов.

Напомним, украинские пограничники продолжают уничтожать российских захватчиков на востоке нашей страны. Бойцы ГПСУ показали эффективную отработку по вражеским позициям в Луганской области. Враг был уничтожен минометным огнем.

Ранее сообщалось, что воины Вооруженных сил Украины нанесли российским оккупантам потери под Красногоровкой Донецкой области, за которую продолжаются ожесточенные бои. На окраинах города им удалось поразить так называемый танк-сарай, обшитый пластинами для защиты.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники разбили колонну российских оккупационных войск, которая пыталась совершить прорыв на Харьковщине. В результате три единицы техники были уничтожены безвозвратно и еще четыре – поражены.

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