Украинские дроны за неделю поразили почти 300 единиц вражеской техники, – Федоров

Украинские военные поразили 289 единиц российской техники с помощью беспилотников за неделю. Это стало возможным с помощью программы "Армия дронов".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров в Telegram. Кроме того, было уничтожено 20 танков, 40 бронированных машин, 133 грузовика и 154 опорных пункта оккупантов.

"И это только те результаты, где есть подтверждение. Работают ударные подразделения БПЛА. А мы продолжаем собирать статистику и анализировать данные. Так мы видим, какие подразделения действительно эффективно используют дроны. И именно они должны получать больше беспилотников", – отметил чиновник.

Отдельно он поблагодарил защитников и защитниц за эффективное применение технологий на фронте.

Ранее воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнаружили российский экипаж БПЛА ZALA, готовившийся к запуску разведывательного дрона. Защитники обратились к собратьям из подразделения Signum 93-й ОМБр, поразившим вражескую позицию, ранив оккупантов, уничтожив авто и сам беспилотник.

Как сообщал OBOZ.UA, воскресенье, 12 мая, защитники неба Украины уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов оккупационных войск РФ на юге. Речь шла о БПЛА Орлан и ZALA, которые враг использует для ведения разведки.

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