"Времени остается очень мало": глава Часовоярской ГВА призвал жителей громады эвакуироваться. Видео

Жителей Часовоярской городской громады Донецкой области Украины призвали эвакуироваться в связи с ситуацией на фронте. Расстояние от города Часов Яр до линии боевого столкновения – примерно 5 километров.

Обращение к гражданским записал мэр Сергей Чаус. Роликом поделилась Facebook-страница Донецкой ОГА.

"Хочу обратиться к людям, к жителям города, которые выехали, слава богу, в более безопасные районы, но их знакомые или родственники остались в городе. Сейчас в городе, извините, полный ад", – сказал мэр Часового Яра.

Он призвал людей записывать ролики для своих знакомых, чтобы те тоже эвакуировались.

Начальник Часовоявской городской военной администрации подчеркнул: оставаться в городе не просто сложно – это не возможно.

Жителям необходимо выехать, ведь существует прямая угроза их жизням. "Времени уже нет", – сказал Чаус.

В Донецкой ОГА добавили, что гуманитарная ситуация и безопасность в Часовом Яру ухудшаются каждый день. Российские оккупанты очень активно обстреливают населенный пункт из всех видов вооружения.

По всем вопросам эвакуации из громады можно обращаться к координатору эвакуации Часовоярской городской военной администрации по телефону: 0997120359.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Силах обороны заявили, что на Бахмутском направлении ситуация остается напряженной, там продолжаются ожесточенные бои. Войска страны-агрессора РФ давят с флангов и идут в лобовые атаки вблизи сел Ивановское и Богдановка. Основной целью врага здесь является захват города Часов Яр.

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