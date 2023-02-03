''Время прекращать кровавые гастроли россиян'': руководителю ЧВК ''Вагнер'' Пригожину объявили подозрение

Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении руководителю частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину. Россиянин непосредственно ответственен за тысячи военных преступлений в нашем государстве, открыто признает свою роль в ведении войны и с разрешения Кремля решает кадровые вопросы, вербуя десятки тысяч заключенных.

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Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Андрей Костин. Он подчеркнул, что Пригожин является представителем преступной "элиты" террористического режима.

"Время прекращать кровавые гастроли россиян, которые прикрываются именем известного композитора", – подчеркнул генпрокурор Украины.

Костин сообщил, что прокуроры уже провели допросы двух "вагнеровцев", находящихся в ЕС. Еще одного участника ЧВК ждет проверка в Норвегии.

Напомним: ранее представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что основатель российской группы "Вагнер" Евгений Пригожин не руководит боевыми действиями, в которых участвуют наемники этой ЧВК. Он отвечает за обеспечение группировки "вагнеровцев".

Ключевая роль Пригожина лежит в медийной плоскости: он занят созданием "политической перспективы" для "вагнеровцев" после смены режима президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– бывший наемник ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, которому удалось сбежать из России в Норвегию, рассказал, что в целях мотивации новоприбывших в российскую ЧВК "Вагнер" показательно расстреливали тех, кто отказывался воевать против ВСУ. Тела закапывали в окопах, которые заставляли копать стажеров;

– США расширили санкции против России на 19 физических и 35 юридических лиц. Ряд лиц и компаний попали под ограничения из-за связей с ЧВК "Вагнер", а сама ЧВК объявлена транснациональной криминальной организацией.

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