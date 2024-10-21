"Вряд ли можно ожидать чего-нибудь радикального": политолог проанализировал вероятные последствия визита Остина в Киев. Видео

Министр обороны США Ллойд Остин посетил Украину скорее всего для того, чтобы обсудить выделение военной помощи нашей стране, а именно какое оружие и когда может быть поставлено. Также представителям Вашингтона нужно проконсультироваться по поводу первых трех пунктов Плана победы, которые касаются НАТО и обороны.

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Свое мнение в комментарии OBOZ.UA озвучил политолог Владимир Фесенко. Он напомнил, что перед приездом главы Пентагона в Киев президент Владимир Зеленский анонсировал (без уточнения дат) визит американской делегации для работы над Планом победы.

"Это не делегация – это целый министр обороны. Возможно, кто-то еще приедет. Но я думаю, что цель та же", – сказал Фесенко.

Касательно представленной Зеленским стратегии победы у партнеров пока что нет консенсуса. К примеру, в администрации Джо Байдена нет единого мнения и по поводу приглашения Украины в НАТО, и по поводу дальнобойных ударов по территории России.

"Но касательно поставок оружия – я думаю, здесь консенсус есть и сейчас отрабатывается, какое именно оружие может быть предоставлено Украине, какой должен быть график поставок, потому что это очень важно", – поделился размышлениями политолог.

Также он напомнил, что президент анонсировал более крупные пакеты военной помощи. "Мне кажется, что это, с одной стороны, связано с Планом, который он представил США. С другой стороны, это такая подстраховка от [Дональда] Трампа, от результатов выборов в США", – сказал эксперт.

"Безусловно, будут обсуждаться первые три пункта Плана победы, они касаются оборонных вопросов и вопросов НАТО. Вряд ли можно ожидать чего-то революционного, радикального от администрации [Байдена], которая уже через несколько месяцев будет сдавать полномочия... Но, тем не менее, для нас важно, чтобы были какие-то политические сигналы в поддержку планов, представленных Зеленским. Ну и главное, чтобы в ближайшие месяцы мы получали то оружие, в котором очень и очень нуждаемся для того, чтобы остановить врага", – подытожил Фесенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Ллойд Остин во время своего визита в Киев объявил о предоставлении нового пакета военной помощи в размере 400 млн долларов. В него входят боеприпасы, военная техника и вооружение.

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