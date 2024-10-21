Глава Пентагона в Киеве объявил о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн

Министр обороны США Ллойд Остин во время своего визита в Киев объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 400 миллионов долларов. Этот пакет предусматривает поставку боеприпасов, военной техники и вооружения для украинских защитников.

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Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать эту поддержку Украины. Сегодня я хочу объявить выделение президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины", – сказал Остин.

Ранее стало известно, что Штаты приняли решение о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 млрд долларов. Также будут введены дополнительные санкции против страны-агрессора России.

Как сообщал OBOZ.UA, Джо Байден ранее не исключал, что Украина может получить разрешение на нанесение ударов вглубь территории России американским оружием. Однако раньше в Вашингтоне желали "учитывать все факторы".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что российские кафиры передислоцировали авиацию, применяемую для ударов авиационными бомбами по Украине, за пределы радиуса поражения ракетами ATACMS. Именно поэтому вместо того, чтобы предоставить Украине разрешение избивать вглубь страны-агрессора, США сосредоточены на помощи Украине быть более эффективной.

Между тем, аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете подвергли сомнению утверждение Остина. Они отмечают, что министр прав того, что одна система вооружения не изменит ход войны. Однако его комментарии не учитывают, как наличие различных систем и соответствующие правила их использования могут влиять на военный потенциал Украины, а изменение этого потенциала может повлиять на ход войны.

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