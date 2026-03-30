'Все будет обеспечено': Зеленский провел Ставку, посвященную противовоздушной обороне

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 30 марта, провел Ставку верховного главнокомандующего, посвященную прежде всего противовоздушной обороне. Речь шла о закупке боеприпасов и оборудования, наращивании украинского производства, сотрудничестве с иностранными странами и тому подобное.

Об этом глава государства рассказал в традиционном вечернем обращении к гражданам.

О чем говорили на Ставке

"Детально разобрали ситуацию по выполнению контрактов и закупках всего, что необходимо. Это не только по противодействию баллистике – это и по фронтовой ПВО, по ракетам против дронов, также по перехватчикам. Все будет обеспечено", – сообщил Зеленский.

Продолжается активная работа, чтобы отечественное производство смогло самостоятельно изготавливать различные компоненты системы противовоздушной обороны – "все, включая антибаллистические".

Для этого Киев сотрудничает с несколькими странами, но президент не назвал их и отметил, что раскрывать детали пока рано.

"Но нужно самое главное – лицензии для нас, локализация у нас, результаты у нас, в Украине. Это глобальная цель, мы продолжаем ради этого работать", – подытожил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– В Украине начала действовать новая модель противовоздушной обороны с привлечением частного сектора. Результаты уже зафиксированы на Харьковщине – там частная группа ПВО впервые перехватила вражеские беспилотники.

– Ранее Владимир Зеленский поручил правительству и военным усилить систему ПВО в западных областях, в частности для противодействия российским дронам-камикадзе.

