Что ни день, то в России разгораются скандалы из-за того, что сейчас творится в ее оккупационных войсках. Мобилизованные россияне и контрактники стали массово записывать видео о беспределе командиров, опасаясь за свои жизни. Обращения в "военные органы", конечно же, ни к чему не приводят.

Подробнее о порядках во "второй армии в мире" – в материале OBOZ.UA.

Слишком умный? Идешь на штурм

Война стала "окном возможностей" для российских командиров, которые, судя по сообщениям их подчиненных, уже вполне могут быть миллионерами. Одна из наиболее распространенных схем – поборы с мобилизованных и контрактников, а в случае отказа – жестокая месть.

Очень показательная история произошла с россиянином Григорием Котовским – 41-летним многодетным отцом, который добровольно отправился воевать против Украины и попал в подразделение БПЛА 3-го батальона 33-го мотострелкового полка. По его словам, почти сразу начались вымогательства со стороны командиров: старшина с позывным "Бугор" и командир взвода с позывным "Москва" требовали у него деньги якобы для покупки БПЛА. Сначала оккупант отдал им 30 тысяч рублей (по курсу НБУ это чуть более 13 тыс. грн.), потом еще 70 (около 31 тыс. грн.), но дроны так и не появились. Затем он уже отказался "скидываться", и командиры стали угрожать переводом в штурмовики.

Видео дня

"Григорий стоял на своем и не участвовал в поборах, а через некоторое время в его блиндаж кто-то заложил взрывное устройство, а рядом оставили картонку с посланием. Близкие Григория сразу придали историю огласке, распространив информацию через соцсети. В итоге дело дошло до депутата Госдумы, который инициировал обращение в военные органы. После этого Котовского и его командиров вызвали на допрос в военную комендатуру. Допрос касался взрыва в блиндаже, жалоб военнослужащих, угроз и вымогательств со стороны командиров", – описал ситуацию Telegram-канал "Не жди хорошие новости".

Оккупант рассказал детали сложившейся ситуации и в целом то, что происходит в подразделении. Командиры, в свою очередь, отрицали причастность к вымогательствам и заложенному взрывному устройству, утверждая, что это… случайность. В результате после допроса всех отпустили, не предъявив никаких обвинений.

Вернувшись в лагерь, командиры решили избавиться от "предателя". Его назначили пулеметчиком и отправили на передовую без необходимого оборудования, забрав телефон и ограничив связь с близкими.

Лихорадит и 382-й отдельный батальон морской пехоты РФ (входит в состав 810-й ОбрМП), который засветился в Украине еще во время наступления на Мариуполь. Сейчас батальон находится в Курской области, на территории которой Силы обороны Украины проводят беспрецедентную операцию.

Оккупанты с позывными "Мага" и "Сармат" записали обращение из н. п. Борки, в котором рассказали что творит их комбат Иван Пащенко ("Сокол"). По словам россиян, помимо того, что он замешан в наркоторговле, неугодных ему военнослужащих отправляет "в один конец".

Они пожаловались, что под руководством "Сокола" батальон уже не раз "обнулялся", поскольку комбат предпочитает отправлять личный состав без подготовки на убой. Известно, что перед отправкой в Курскую область это подразделение находилось на Херсонщине, где также "потеряли много людей из-за неслаженных действий и глупых приказов".

"Комбат больше людей гонит вперед только на руку х*хлам. У нас батальон обнуляется уже не один раз. Просто из тупости, без тактики, без ничего он гонит их вперед, просто на убой", – плачутся оккупанты.

Теперь же они получили сообщение от своих сослуживцев о том, что командир батальона дал приказ отправить их в "самую-самую ж*пу", на задание, с которого не возвращаются. Причиной стало то, что "Сокол" ранее доложил об успешной эвакуации местного населения из Суджанского района. Но это оказалось ложью, которую в итоге его подчиненные и разоблачили.

Помощь только на словах

Несмотря на заявление Путина, что мобилизованные россияне имеют равные с контрактниками права, на практике этого не происходит – без контракта госпитали отказывают в необходимой помощи.

Российский сегмент Telegram пестрит сообщениями о "полном беспределе". Получивший ранения на войне в Украине оккупант обратился в госпиталь Краснознаменска для оформления инвалидности, чтобы получить доступ к бесплатным лекарствам. Во время беседы с медиками выяснилось, что ему надо заново пройти полное обследование, вот только официального направления у мобилизованного нет. Его в итоге отослали в другой госпиталь без документов.

"Я три госпиталя объездил – везде посылают. Чё мы, вообще не люди? Где нам лечиться-то? Просто медленно сдыхать в части и всё, что ли?" – плачется россиянин.

Сотрудники госпиталя в Краснознаменске признают, что проблема носит системный характер на государственном уровне, а сами они не в силах ее решить. И никто ее не решит, просто путинский режим решил сэкономить на тех, кого отправляет на убой. Ну а если выжили, тогда это их проблемы.

Та же ситуация с получившими увечья оккупантами из спецподразделения "Шторм Z". Штурмовые отряды были созданы в январе 2023 года, после того как у так называемой ЧВК "Вагнер" забрали возможность рекрутировать заключенных для участия в войне против Украины.

Отряды состоят преимущественно из осужденных преступников, которые на момент подписания контракта отбывали наказание в российских колониях. То есть они добровольно вызвались убивать украинцев.

Теперь же пачками записывают жалостливые видео, на которых искалеченные зэки плачутся, что не получают достаточную медицинскую помощь.

Ранен? Оставайся умирать

То, что российские командиры повсеместно в зоне боевых действий в Украине бросают раненых оккупантов, известно давно, но теперь уже их родственники стали говорить об этом вслух. По социальным сетям разлетелось видео, на котором жена военнослужащего армии страны-агрессора заявила, что так же поступили и с ее мужем Александром Варениковым. Он проходит службу по контракту в 33 мотострелковом полку (в/ч 82717, г. Камышин Волгоградской области РФ).

Сослуживцы в последний раз видели ее мужа 3 августа. Женщина неоднократно приезжала в воинскую часть, где ей говорили, что Вареников жив и здоров, однако позже военнослужащие сообщили ей, что тот был ранен в ногу и оставлен командиром на позиции. Когда она снова обратилась в часть, чтобы уточнить его состояние и организовать эвакуацию, ей сказали, что мужу присвоен статус "пропавший без вести", так как... "его никто не видел".

"Я обращалась к временно исполняющему обязанности командира части Ростову Вадиму Васильевичу. Все мои вопросы и все мои просьбы были поигнорированы. Кто за это отвечает? Почему раненых бойцов бросают? Почему он нужен был, когда его отправляли на задание без подготовки, а как только получил ранение, то его сбросили со счетов и просто оставили одного умирать?" – рассказала в видеообращении россиянка.

Она возмущена, что ее ребенок должен оставаться сиротой из-за того, что "командир, находясь в тылу и в безопасности, не бережет свой личный состав". То, что у российских "офицеров" нет чести – это 100%, и этот случай еще одно доказательство. А вот зачем ее муж подписал контракт и отправился убивать украинцев, жена оккупанта не задумывается.

Любой гражданин РФ, воюющий против Украины, – военный преступник. А для своих командиров – просто расходный материал, которым не грех и пожертвовать. Вопрос только в том, когда это наконец осознают россияне.