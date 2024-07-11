'Все делается на автомате, адреналин зашкаливает': защитник неба рассказал, как мобильные огневые группы сбивают 'Шахеды'

В Воздушном командовании "Запад" рассказали о том, как мобильные огневые группы ликвидируют российские "Шахеды". По словам военного уничтожать вражеские дроны-камикадзе, становится легче если много тренироваться, стрелять по мишеням при любых погодных условиях и в разное время суток.

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В то же время гораздо более сложной задачей является сбить российскую крылатую ракету. Об этом заявил старший сержант Василий Жиравецкий, командир мобильной огневой группы отдельного полка связи и радиотехнического обеспечения Воздушного командования Запад.

"Это было нетрудно для нас. В зоне поражения нашей группы пролетали два "Shahed". И мы их уничтожили. Что чувствуешь, когда сбиваешь "Shahed"? Радость, подъем, эйфорию. Все делается на автомате, адреналин зашкаливает. Работаем все как одно" целое", – рассказал командир.

Оккупанты обычно запускают свои дроны когда видимость крайне ограничена, как правило, ночью, в облачность, во время тумана или дождя.

"Наше вооружение – спаренная зенитная установка ЗУ-23-2 на шасси автомобиля ЗиЛ-130. Также у нас есть тепловизоры, много другого оборудования, чтобы обнаруживать БпЛА и сбивать их. Но сбивать несложно только если много тренироваться, много стрелять по мишеням при разных погодных условиях и в разное время суток, постоянно отрабатывать развертывание вооружения. То есть, доводить свои действия до автоматизма, до уровня, когда руки во время боевой работы буквально помнят все движения с оружием, которые вы делали во время тренировок", – рассказал военный.

Жиравецкий отмечает, что гораздо сложнее сбить вражескую крылатую ракету, поскольку она значительно быстрее и времени на поражение гораздо меньше.

"Но наши коллеги, две другие мобильные огневые группы, сбили по одной ракете. Думаю, мы тоже ракету уничтожим, если она будет пролетать в зоне нашего поражения", – рассказал боец.

Защитник также отметил, что группа у них слаженная, профессиональная и дружеская. Большинство из них в рядах полка еще с первых дней полномасштабной войны, некоторые участвовали в боевых действиях еще во времена АТО/ООС.

По его словам, мобильные огневые группы Воздушного командования "Запад" находятся в постоянной боевой готовности. Они анализируют действия врага, устанавливают возможные маршруты враждебных целей и стараются оперативно реагировать, чтобы быть на соответствующих позициях там, где вероятность появления русских дронов самая высокая.

"В случае получения команды отправляемся на определенную позицию, разворачиваем свою зенитную установку. Если обнаруживаем цель – открываем огонь. Я, как командир, слежу за воздушной обстановкой на специальном планшете, поддерживаю связь с пунктом управления, наблюдаю и обнаруживаю цели. Стрелец и наводчик ведут огонь из нашей зенитной установки ЗУ-23-2. Номера обслуживания всегда готовы зарядить установку боекомплектом", – рассказывает военный.

За успешное выполнение своих боевых задач состав мобильной огневой группы был награжден государственными наградами, в частности медалями "За военную службу Украине" и отличием Министерства обороны Украины — медалью "Крест доблести".

Ранее сообщалось, что украинские десантники дали мощный отпор российским оккупантам, пытавшимся прорвать оборону на Торецком направлении. Личный состав врага просто разнесло вдребезги.

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