'Все это очень сложно': офицер Крамаров сказал, сколько солдат КНДР могут дать РФ преимущество на фронте в Украине

Страна-террорист Россия продолжает получать всестороннюю военную поддержку из Северной Кореи для продолжения войны против Украины. Речь идет как о дополнительных поставках техники, так и о предоставлении личного состава.

Видео дня

Однако для получения преимущества Россия нужны десятки тысяч военных из КНДР. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

По его словам, на данный момент фигурирует цифра в 6 тыс. военнослужащих, которых КНДР может предоставить России для войны против Украины. В прошлом году сообщалось о привлечении к боевым действиям около 10 тыс. корейцев.

Крамаров уверен, что для получения стратегического перевеса россиянам нужен корпус военных из КНДР численностью 30-40 тыс. человек. При этом следует учитывать, что это люди, говорящие на другом языке, что усложняет их взаимодействие с россиянами.

"Возможно, в каких-то своих стратегических расчетах россияне не исключают такой возможности. Но им нужно привлечение гораздо большего количества северокорейских солдат, нужен корпус хотя бы 30 тысяч или даже 40 тысяч. К тому же это армия, говорящая на другом языке. Потому все это очень сложно", – заявил Крамаров.

Эксперт не исключает, что войска КНДР могут стать дополнительным мобилизационным потенциалом. Однако на данный момент для Украины большую угрозу представляют не северокорейские солдаты, а поставки в Россию северокорейской техники, помогающей россиянам компенсировать их проблемы с производством.

Напомним, в ближайшее время Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию. Войска КНДР, которые Москва может задействовать в войне против Украины, могут быть отправлены уже в июле или августе. Также Пхеньян продолжает поставлять путинской армии различные системы вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Северной Корее вскоре могут начать производить иранские дроны-камикадзе типа "Шахед". Соответствующие технологии Пхеньяну передаст Москва. Сама Россия сейчас производит около 2 тысяч таких дронов в месяц и планирует нарастить производство до 5 тысяч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!