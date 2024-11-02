'Все хорошо, это у них учения': пограничник из Чонгара рассказал о первых часах полномасштабного вторжения России в Украину

Поздно вечером 23 февраля 2022 года украинские пограничники на КПВВ "Чонгар" (админграница с Крымом) увидели, что россияне потушили свет со своей стороны, а потом начали перемещать колоны тяжелой техники и выстроили ее. 24 февраля, примерно в 4-5 утра, враг отправил для разведки дрон – после чего начался обстрел и вторжение российской армии на этом участке фронта.

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Об увиденном на админгранице с Крымом рассказал пограничник Алексей Ружиненко – уроженец Кировоградщины, который был на посту в ночь с 23 на 24 февраля 2022-го. В первый день большой войны он попал в плен противника. После 2 лет и 4 месяцев неволи 17 июля 2024-го в рамках обмена Ружиненко вернулся домой, рассказали "Крым.Реалии".

Сотрудник ГПСУ явные сигналы российского вторжения заметил 23 февраля 2022 года.

Люди, которые ехали с территории оккупированного полуострова на материк, рассказывали, что российские войска стягиваются поближе к границе.

"Мы, в принципе, передавали на отдел. Говорили: "Все хорошо, это у них учения, ничего такого страшного". Потом уже ближе к 22 вечера, к 23, возможно (я не помню), у них исчез свет. Все равно некоторое время – час, может быть, не больше – люди еще оттуда уезжали и туда заезжали тоже. Говорили, что там очень много военных, там танки какие-то, БТРы. Мы тоже так напряглись и передавали об этом", – вспомнил защитник границы.

Ближе к ночи пограничники на "Чонгаре" в тепловизоре заметили движение колонн техники, в том числе танков. Когда она подъехала ближе, вражеские РЗСО "Град" выстроились на границе.

"Дальше, где-то час ночи, все затихло, такая тишина была. Очень напряженно было, страшно даже. Мы тоже уже погасили свет, закрыли одну линию, пропускали только по одной линии, то есть въезд-выезд", – сказал Ружиненко.

После этого россияне перекрыли движение по КПВВ "Джанкой" – приезжавшие из Донецка автобусы разворачивались и ехали в обратном направлении.

Около 4-5 утра сотрудники ГПСУ услышали шум в небе. Это были российские беспилотники.

"Подлетает дрон, висит над нами. Сначала его не видели, там один парень увидел, кричит: "Воздух!". Автоматы на него навели, чтобы выстрелить или просто испугать. Он развернулся, назад улетел – и буквально через секунд 30 начали "Грады" лететь", – рассказал о первом обстреле Ружиненко.

Он и часть других пограничников забежали в блиндаж. Взрывы продолжались около 40 минут.

После этого их должны были эвакуировать из КПВВ автобусом. Но произошло непредсказуемое. Ружиненко увидел БТР и бронемашины, военных, которые стреляли в сторону Крыма. Поэтому пограничники были уверены, что это Вооруженные силы Украины.

"Мы же все опустили оружие, кричим: "Свои, свои!". Кто на русском, кто на украинском. Они тоже смотрят на нас, оружие опустили. Мы подходим поближе, в метрах 15-20 смотрим – какая-то форма вообще не наша, повязки красные, белые, все в масках, совершенно непонятно было... Потом они смотрят на нас, тоже видят нашу форму, наши флаги. И просто такие слова: "Ааа, это х*хлы", – пересказал события украинец. Он до сих пор не может объяснить, почему россияне обстреливали свою же колонну.

Так Ружиненко и его сослуживцы попали в плен. Оккупанты уложили их на землю, забрали оружие, телефоны, жетоны. Стреляли в гражданские автомобили на Чонгарском мосту.

Прикрываясь живым щитом, пленных пограничников колоннами повели в село Чонгар. Только по дороге пришло понимание, что началась полномасштабная война, признался Ружиненко.

"Мы прошли метров 20-25, нас снова положили на асфальт. Мы уже лежали, и начинает колонна танков ехать... И там буквально сантиметров 20-30 от головы гусеница так пролетает. Тогда уже было страшно. Тогда стало понятно, что реально война началась", – сказал бывший военнопленный.

Сначала он попал в Джанкой (Крым), где Ружиненко видел колонну военной техники, которая двигалась на материковую часть Украины. Далее, вероятно, их повезли в Курскую область России. Затем в Шебекино, Старый Оскол, Валуйки и колонию №4 в Алексеевке Белгородской области. В этом исправительном заведении Алексей Ружиненко пробыл до 17 июля 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно захваченном российскими войсками Крыму в ночь на 2 ноября прогремели взрывы. Захватчики объявляли воздушную тревогу, а местные жители заявляли про "хлопки" в нескольких районах.

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