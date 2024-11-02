В Крыму раздались мощные взрывы: оккупанты пожаловались на 'баллистический' удар, люди заметили 'яркие вспышки' в небе

Во временно захваченном российскими войсками Крыму в ночь на субботу, 2 ноября, прогремели взрывы. Захватчики объявляли воздушную тревогу, а местные жители заявляли про взвыры в нескольких районах.

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В частности, как пишет канал "Крымский ветер", громко было в Джанкое, Джанкойском и Красноперекопском районах, а также в Саках. В то же время гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев в соцсети сообщил о тревоге, которая связана с угрозой баллистического ракетного удара.

Около 1:00 "Крымский ветер" сообщил, что по словам местных жителей, не менее девяти взрывов было слышно в Джанкойском и Красноперекопском районах. В районе села Азовское в Джанкойском районе были яркие вспышки. Пока проверить эту информацию из альтернативных источников нельзя.

Позже стало известно о работе противовоздушной обороны российских оккупантов в Джанкое. По предварительным данным, есть прилеты.

А потом появилась информация, что взрывы были слышны также в Нижнегорском районе крымского полуострова.

"Из Джанкоя сообщают, что было 5 пусков росПВО и 3 прилета, от которых дома тряслись", – говорится в публикации.

Также сообщалось, что взрывы было слышно в Саках.

Напомним, что в ночь на 28 октября в Крыму снова было слышно взрывы. Около 20 взрывов местные жители насчитали в Джанкойском районе. Кроме, того, громко было в Симферополе и Гвардейском.

Как сообщал OBOZ.UA, в разведке Великобритании заявили, что Украина постепенно продолжает подрывать военный потенциал страны-агрессора России во временно захваченном Крыму. Среди пораженных Силами обороны Украины целей – аэродромы, командные пункты, нефтебазы и Крымский мост.

В ночь на 7 октября ВСУ поразили морской нефтяной терминал в Феодосии. Он является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов. В результате удара объект получил значительные повреждения – пожар длился почти пять дней.

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