В оккупированном Крыму пожаловались на взрывы в нескольких районах: первые подробности

Во временно захваченном войсками России Крыму в ночь на 28 октября раздались взрывы. Около 20 взрывов местные жители насчитали в Джанкойском районе. Предварительно, там есть прилет.

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Кроме, того, громко было в Симферополе и Гвардейском. Воздушную тревогу также объявляли в Севастополе, пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Джанкое и районе слышали до 20 взрывов. Сообщают о возможном прилете возле Джанкоя, точной информации пока нет", – говорится в сообщении.

В Симферопольском районе и в поселке Гвардейское также было слышно взрывы, предварительно в районе аэропорта. По словам местных жителей, прогремело не менее восьми взрывов. Возможно, они были связаны с работой противовоздушной обороны российских оккупантов, пишут на канале. Однако, как отмечается, первые взрыв был очень сильным.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев объявлял об угрозе баллистика, однако позже сообщил об отбое.

Ранее в разведке Великобритании заявили, что Украина постепенно продолжает подрывать военный потенциал страны-агрессора России во временно захваченном Крыму. Среди пораженных Силами обороны Украины целей – аэродромы, командные пункты, нефтебазы и Крымский мост.

В частности, в ночь на 7 октября ВСУ поразили морской нефтяной терминал в Феодосии. Он является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов. В результате удара Сил обороны объект получил значительные повреждения. Пожар на терминале длился почти пять дней.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Крыму российский флот продолжает держать часть кораблей. В частности, в Стрелковой бухте в Севастополе было зафиксировано три боевых катера, буксир и спасательный корабль.

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