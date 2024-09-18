Все начинается на полигонах: в Генштабе показали подготовку новобранцев в Украине и за границей. Фото

Украинские новобранцы перед отправкой на фронт проходят подготовку как в Украине, так и за границей. На полигонах все только начинается.

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Базовую военную подготовку сейчас проходят сотни тысяч мужчин. Там их учат стрелять, оказывать медицинскую помощь и преодолевать препятствия. В Генштабе показали уникальные снимки по подготовке новобранцев.

"Сухопутные войска – это основа нашей армии, фундамент, на котором строятся Вооруженные Силы Украины. Сотни тысяч гражданских становятся солдатами: готовыми к бою, сплоченными и несокрушимыми. Каждая тренировка – это шаг к нашей победе", – говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что качественная подготовка новобранцев является основой создания сильной и эффективной армии, способной защитить страну и ее граждан.

"Еще вчера они были гражданскими, а уже сегодня под руководством инструкторов и инструкторок из Великобритании и стран-партнеров оттачивают базовые навыки в рамках многонациональной операции Интерфлекс на территории Англии", – рассказали в Генштабе.

Операция включает в себя тактическую подготовку, тактическую медицину, огневую подготовку и другие важные навыки, необходимые каждому военному для защиты своего дома, семьи и земли от российского агрессора.

Каждое занятие тщательно отрабатывается на практике, а затем производится детальный анализ действий, ведь все навыки должны быть отработаны до автоматизма. В Генштабе добавляют, что на войне любая ошибка может стоить жизни, поэтому только качественная подготовка обеспечит успешное выполнение боевой задачи.

Напомним, что защитники Украины продолжают проходить военные тренировки в Великобритании, после которых вернутся в ВСУ как командиры взводов. В настоящее время они учатся и отрабатывают тактики штурма вражеских траншей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Великобритании украинским военным устоям тактической медицины обучали инструкторы из Канады. Тренировки проходили в условиях, приближенных к боевым и с имитацией ранений на манекенах и живых людях.

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