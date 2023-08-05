Все под контролем? Оккупанты в Севастополе заявили о дроне в море, но бежать с пляжей не советуют

Во временно оккупированном Севастополе на юге Крыма "паники нет" в связи с морским беспилотником, обнаруженным российскими оккупационными войсками. Незаконные "власти" признали, что в севастопольской морской зоне был дрон, но говорят, что эвакуироваться из пляжей необходимости нет.

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Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 12:00 субботы, 5 августа, заявил, что дрон, "который в данный момент продолжает движение", находился в открытом море. "Принимаются все необходимые меры по его уничтожению", – заявил пособник Кремля.

Он сказал, что российские спецслужбы решили ограничить движение яликов (небольшых шлюпок) из Балаклавского района на пляжи и обратно.

"Эвакуироваться с пляжей не надо, ситуация находится полностью под контролем флота. Оставайтесь на местах и не допускайте паники", – написал оккупант.

Он утверждал, что ограничение на движение будет снято ориентировочно после 13:00.

В то же время житель Крыма опубликовал в сети видео, которое показывает тревожную обстановку в Севастополе:

Как писал OBOZREVATEL:

– Утром 4 августа морской дрон атаковал российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска в Краснодарском крае РФ.

– Россия откровенно лгала, что все беспилотники якобы были уничтожены. Однако выяснилось, что судно получило серьезную пробоину, накренилось и больше не может выполнять свои боевые задания.

– По данным СМИ, операцию в бухте Новороссийск провела СБУ совместно с ВМС. Дрон, врезавшийся в корабль и вызвавший взрыв, переносил 450 кг тротила.

– 5 августа глава Службы безопасности Украины Василий Малюк посоветовал оккупантам покинуть наши территориальные воды и нашу землю. Чем быстрее они это сделают, тем лучше для них, сказал руководитель спецслужбы.

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