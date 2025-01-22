'Все посыпалось, мы выбежали на улицу': жительница Николаева рассказала о моменте вражеской атаки. Видео

На месте прилета "Шахеда" в Николаеве в ночь на 22 января повреждены жилые дома, взрывной волной выбиты окна и двери. Вследствие обстрела пострадала 74-летняя женщина, один мужчина получил острую реакцию на стресс.

Видео дня

На месте попадания раздался мощный взрыв, рассказала "Новинам Приазов'я" жительница одного из поврежденных домов Юлия. Женщина стала свидетелем ночной атаки дронами-камикадзе.

"У нас здесь как шандарахнуло, дома все посыпалось, окна полетели, попадала штукатурка. Мы на улицу выбежали, все засуетились, потом уже пожарные приехали, полиция, военные, начали помогать", – рассказала Юлия.

Чтобы выйти из дома, ей пришлось приложить усилия, ведь вход был изувечен взрывной волной.

"Я выбежала на улицу, едва дверь открыла, потому что их взрывной волной вывернуло... Бегом что-то делать. Все живы, все здоровы. Девочкам дверь так заломало, что они через форточку вылезали", – описывает жительница Николаева ночные события.

По ее словам, одна из ее соседок оказалась под завалами – женщину вытаскивали все вместе.

"Одну женщину засыпало и наши парни бегом стали ее вытаскивать, потом приехали ГСЧС, первую помощь оказали. Вместе все сделали", – рассказала Юлия.