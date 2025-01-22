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"Все посыпалось, мы выбежали на улицу": жительница Николаева рассказала о моменте вражеской атаки. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
78
'Все посыпалось, мы выбежали на улицу': жительница Николаева рассказала о моменте вражеской атаки. Видео

На месте прилета "Шахеда" в Николаеве в ночь на 22 января повреждены жилые дома, взрывной волной выбиты окна и двери. Вследствие обстрела пострадала 74-летняя женщина, один мужчина получил острую реакцию на стресс.

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На месте попадания раздался мощный взрыв, рассказала "Новинам Приазов'я" жительница одного из поврежденных домов Юлия. Женщина стала свидетелем ночной атаки дронами-камикадзе.

"У нас здесь как шандарахнуло, дома все посыпалось, окна полетели, попадала штукатурка. Мы на улицу выбежали, все засуетились, потом уже пожарные приехали, полиция, военные, начали помогать", – рассказала Юлия.

"Все посыпалось, мы выбежали на улицу": жительница Николаева рассказала о моменте вражеской атаки. Видео

Чтобы выйти из дома, ей пришлось приложить усилия, ведь вход был изувечен взрывной волной.

"Все посыпалось, мы выбежали на улицу": жительница Николаева рассказала о моменте вражеской атаки. Видео

"Я выбежала на улицу, едва дверь открыла, потому что их взрывной волной вывернуло... Бегом что-то делать. Все живы, все здоровы. Девочкам дверь так заломало, что они через форточку вылезали", – описывает жительница Николаева ночные события.

"Все посыпалось, мы выбежали на улицу": жительница Николаева рассказала о моменте вражеской атаки. Видео

По ее словам, одна из ее соседок оказалась под завалами – женщину вытаскивали все вместе.

"Все посыпалось, мы выбежали на улицу": жительница Николаева рассказала о моменте вражеской атаки. Видео

"Одну женщину засыпало и наши парни бегом стали ее вытаскивать, потом приехали ГСЧС, первую помощь оказали. Вместе все сделали", – рассказала Юлия.

"Все посыпалось, мы выбежали на улицу": жительница Николаева рассказала о моменте вражеской атаки. Видео
"Все посыпалось, мы выбежали на улицу": жительница Николаева рассказала о моменте вражеской атаки. Видео
"Все посыпалось, мы выбежали на улицу": жительница Николаева рассказала о моменте вражеской атаки. Видео
"Все посыпалось, мы выбежали на улицу": жительница Николаева рассказала о моменте вражеской атаки. Видео
"Все посыпалось, мы выбежали на улицу": жительница Николаева рассказала о моменте вражеской атаки. Видео
"Все посыпалось, мы выбежали на улицу": жительница Николаева рассказала о моменте вражеской атаки. Видео
"Все посыпалось, мы выбежали на улицу": жительница Николаева рассказала о моменте вражеской атаки. Видео