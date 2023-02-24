Все-таки война: в Украине сняли щемящее видео о первом дне полномасштабного вторжения РФ

Несокрушимая Украина продолжает бороться с российской нечистью. Уже год – целый год! К этой дате творческая группа редакции WAW подготовила видео о том, как украинцы выдержали ужас и растерянность первых дней войны, как изменились и окрепли за эти долгие 12 месяцев.

Видео дня

Краткометражный документальный фильм сделан на основе реальных — официальных и любительских — съемок. Это история о том, как мы выстояли перед нашествием окупантов, во что никто во всем мире не верил.

В первые часы полномасштабного вторжения России большинство из нас тоже пережило растерянность. Сегодня все вспоминается как в тумане. Взрывы на военных аэродромах. Высадка русского десанта в Гостомеле. Первый массированный обстрел Украины крылатыми и баллистическими ракетами. Цели – военные штабы, пункты управления и гражданские объекты по всей стране. Первые жертвы войны. Боль утрат.

До 24 февраля у нас была другая жизнь. Счастливое. Мы даже не понимали, насколько. Но кремлевский диктатор не оставил нам выбора, кроме как сражаться. За свою землю, за свободу и счастье жить в свободной Украине.

Очереди у военкоматов. БТРы на столичной Оболони. Вой сирен. Испуганные глаза прохожих. Бои. Фронт у некоторых приходит прямо по его улице. Попадания ракеты в соседнюю многоэтажку можно снимать из окна собственной кухни.

Гражданское население спускается в подвалы. Без еды, без воды, без света и связи. Многих страх гонит на запад. Практически непроездные автотрассы, душные эвакуационные поезда забиты под завязку. Беженцы, внутри перемещенные лица. Миллионы взрослых и детей получили этот статус, которого никогда бы не хотели иметь. "Асвобадители" освободили их от жилья, работы, всего того, что составляло смысл их жизни.

Мы прикипаем к экранам мониторов и мониторов в поисках новостей. Они не радуют. Но надеемся, что вот-вот какая-то высшая сила вмешается в это недоразумение и снова станет так, как вчера. "Это временно" - не отпускает мнение. "Верьте в ВСУ!" - слышим призывы от военных и руководителей государства. Конечно, верим! И начинаем потихоньку овладевать собой. Бросаемся, как и 8 лет назад, плести маскировочные сетки со скоростью света, делать коктейли Молотова, массово готовить домашние вкусности для своих защитников, покупать им дроны, разгрузки и другие военные принадлежности, а еще лекарства, автомобили… Сбрасываемся даже на спутник, который сейчас позволяет следить за перемещениями и укреплениями окупантов. Все важные потребности и запросы фронта тысячи волонтеров закрывают в кратчайшие сроки.

В каждом из нас бушует неизвестная до сих пор смесь эмоций. Страх в перемешке с надеждой, испуг. Но с верой в ВСУ. И наши защитники дают повод понемногу радоваться. Взяли в плен первых "асвобадителей", разбили колонну танков, двигавшуюся на Харьков по объездной трассе, сбили первый вертолет — над Киевским морем, уничтожили вражескую технику в Сумах… Россияне получили сопротивление на всех фронтах.

Нам говорили "шансов нет"... А мы стояли. Призрак Киева защищал нас с неба. Пограничники на острове Змеиный держали оборону в море. Наша арта давала порки врагу на земле. И даже ромы воровали танки из-под носа врага, а домохозяйки сбивали надоедливые русские дроны банками с консервированными овощами. Повторяя при этом знаменитую фразу пограничника из Змеиного "русский военный корабель иди на@уй".

Нам причиняли адскую боль... Буча, Мариуполь, Бородянка... Кровавые раны, которые никогда заживут. А мы знали: время мести придет. Как придет и победа. Несмотря на боль и усталость, холод и тьму. Мы сжимаем зубы и продолжаем движение вперед. Ведь уверены: победа уже ждет нас.

Потому что мы не те, какими были 24 февраля. Мы другие. Сильнее, увереннее, сплоченнее. Новые украинцы. И Украина у нас новая. У нас обязательно будет новое, счастливое будущее.