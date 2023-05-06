'Все только начинается': движение 'Атеш' взяло на себя ответственность за покушение на Прилепина. Фото и видео с места взрыва

Днем 6 мая в России заявили о подрыве автомобиля с известным пропагандистом Захаром Прилепиным, в течение нескольких лет воевавшим против Украины: он тяжело ранен. О своей причастности к тому, что оккупанта наконец постигла карма, намекнули в партизанском движении украинцев и крымских татар "Атеш".

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Партизаны отметили, что давно "подозревали", что с Прилепиным может случиться подобная "неприятность" – и не ошиблись. Об этом сказано в заявлении "Атеш".

"Движение "АТЕШ" охотилось за Прилепиным с начала года. Его достали. Все только начинается для р*шистов. Захар Прилепин был хреновым писателем, да и как человек дрянь. Было ощущение, что его рано или поздно взорвут. Вот прям как чувствовали. И сбылось — ехал на своей козырной Audi Q7 к родственникам в Нижний Новгород. Но ехал не сам, а с сюрпризом на днище автомобиля. Сюрприз сработал. Захар в больничке. Наши прогнозы всегда сбываются, потому что мы не только говорим, но и делаем", – отмечено в сообщении.

28 января этого года, после того, как в России заявили о том, что Прилепин подписал контракт с "Росгвардией" и отправился воевать против Украины, в "Атеш" оккупанту намекнули: делают все, чтобы его жизнь была недолгой.

"Заказ на Прилепина выдан! Мы разослали больше 5 тысяч СМС нашим агентам и российским военным, чтобы найти и ликвидировать известного р*шиста. Захар Прилепин — бывший депутат Госдумы РФ, шовинист и человеконенавистник. Захар, мы идём за тобой, спокойной ночи", – писали тогда партизаны.

Прилепин еще с марта 2015 года внесен в базу "Миротворец" как пособник террористов, а впоследствии российский наемник. По данным "Миротворца", в декабре 2015 года этот персонаж был назначен "советником" главаря "ДНР", а осенью 2016-го он стал заместителем комбата так называемой "04 РШБСН ДНР".

Он создавал на оккупированных территориях Украины вооруженные формирования, и хвастался, что вместе со своими подельниками убил много людей.

Так, в 2019-м году Прилепин, за которого синхронно "молятся" Захарова и Собчак, подробно рассказывал о том, чем занимался в Украине годами.

"Я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. Эти люди умерли, они похоронены. Они лежат в земле. Они просто убиты. И их много. Ни одно подразделение из донецких батальонов по показателям - редко кто мог сравниться с моим батальоном", – заявлял в одном из интервью оккупант.

Он откровенно наслаждался тем, что получил возможность убивать украинцев и совершать военные преступления на украинской земле.

"Всё, что мы делали - это полный, галимый беспредел, чё мы вытворяли. Меня это особенно смешит в силу наездов на меня, что я якобы фейковый полевой командир. Никто, ни один полевой командир не имел столько результатов, сколько я. Все эти документы всплывут однажды. Однажды все прочитают эти документы и узнают, на каких направлениях погибло больше всего людей. И там стоял мой батальон", – заявлял Прилепин.

Напомним, 6 мая стало известно о подрыве автомобиля, в котором ехал Прилепин и его охранник-водитель, в Нижегородской области РФ. От взрыва машину пропагандиста буквально разворотило, практически полностью снеся ей передок.

Водитель погиб на месте, сам же Прилепин получил тяжелые ранения. По некоторым данным, ему оторвало ногу.

В России по этому поводу уже устроили настоящую истерику. Так, спикер МИД РФ Мария Захарова обвинила в случившемся Украину и украинского президента Владимира Зеленского, а "либералка" Ксения Собчак начала рассуждать о недопустимости устранения наемника, признававшегося во многочисленных убийствах и военных преступлениях.