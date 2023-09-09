'Все три атаки были результативны': в ГУР признали причастность к взрывам на заводе 'Кремной Эл' в Брянске и пообещали продолжение

Трехкратная "бавовна" на заводе "Кремной Эл" в Брянске була инициирована украинскими спецслужбами. Предприятие принимает важную роль в разработке компонентов для ракет и снарядов, уничтожающих города суверенной Украины, поэтому представляет собой законную военную цель.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в Главном управлении разведки. Сотрудники этого предприятия, и подобных ему, должны осознавать, что являются соучастниками военных преступлений.

"В течение полутора дней было три успешных атаки на этот объект и все три результативны. Можно предположить, что подобные удары по оборонной промышленности России продолжатся, пока руководство страны-агрессора не прекратит войну на украинской территории и не выведет все свои войска", – подчеркнули в ГУР.

Напомним, накануне "Кремной Эл" в Брянске в третий раз подвергся атаке беспилотников. Дым от горения предприятия видно за много километров, местные жители большой радости от происходящего не выражают.

Брянский завод входит в ЗАО "группа Кремной Эл", которая, в свою очередь, занимает второе место по выпуску изделий микроэлектроники для министерства обороны РФ. На предприятии числится около 1800 сотрудников.

Около 90% продукции, производимой заводом, предназначено для российской промышленности. В частности, это крупные производители военной техники "Телта", "Концерн радиостроения "вега", "Алмаз-антей", "Созвездие", "Авиаприборостроение", "Роскосмос", "Росатом".

Предприятие в большинстве своем ориентировано не на разработку и изготовление конечной продукции – готовых блоков. Основа производства это разные типы микросхем, транзисторов, диоды, тиристоры. Также предприятие занимается производством силовых модулей для военной техники.

Изготовленная электроника используется для создания ракетных комплексов стратегического назначения "Тополь-м" и "Булава", зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и С-400, ракетно-пушечных комплексов "Панцирь – С1", бортовой электроники самолетов "МиГ" и "Су".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР четко определили список российских стратегических объектов, подлежащих уничтожению. Удары на территории России происходят в тех городах, отвечающих за обеспечение и изготовление ракет и беспилотников.