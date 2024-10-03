'Все в дыму и пыли': житель Харькова рассказал о моменте удара врага КАБом по многоэтажке. Видео

В Харькове завершили спасательные работы в пятиэтажке, которую поздно вечером 2 октября обстреляли российские войска. Вражеская корректируемая авиационная бомба попала в жилой дом между третьим и четвертым этажами, разрушив квартиры.

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Об этом рассказал житель дома Александр в комментарии "Радио Свобода". Издание также показало кадры с места очередного военного преступления РФ.

Харьковчанин подчеркнул, что их район постоянно страдает от вражеских ударов, поэтому жители прекрасно знают, что такое прилеты.

"Но это было… Мгновенно жарко стало в квартире, все в дыму и пыли", – сказал мужчина.

Дверь его квартиры заблокировало: он смог выйти только когда прибыли спасатели.

Всю ночь харьковчанин провел рядом с многоэтажкой. Лишь на утро смог зайти в поврежденный дом и отыскать кота.

В ГСЧС Харьковщины сообщили, что спасательные работы на месте уже завершены. Из-за удара российской КАБ по дому пострадали 11 человек, среди которых трехлетний ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 3 октября террористические войска РФ нанесли авиаудар по селу Черкасская Лозовая в пригороде Харькова. В результате действий агрессора пострадали трое мирных жителей.

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