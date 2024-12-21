'Они точно будут отвечать': Зеленский анонсировал новые удары по российским военным объектам по украинским дронам и ракетам. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не оставит без ответа российские террористические атаки и продолжит наносить удары по российским военным объектам с помощью дронов и ракет. Он подробно рассказал о ситуации после обстрелов Киева, Харькова и Херсона, подчеркивая, что эти атаки являются частью сознательной агрессии России.

Видео дня

Об этом глава государства рассказал во время вечернего видеообращения к гражданам в субботу, 21 декабря. Зеленский сообщил, что сегодня завершился разбор обломков в Киеве после вчерашней ракетной атаки.

В то же время в Херсоне спасательные работы продолжаются после того, как российские бомбы попали в местный онкологический диспансер. К счастью, жертв удалось избежать, поскольку пациенты и медперсонал находились в укрытии. Это медучреждение было критически важным для херсонцев, поскольку только здесь проводили лечение, которое нельзя было перенести в другие больницы.

Зеленский отметил, что Россия хорошо знала о важности этого диспансера и все равно нанесла удар по нему, что является актом издевательства.

"В частности, линейный ускоритель был только там, в Херсоне, радиотерапевтическое лечение можно было получать в городе только там. Россияне не могли не знать, что это именно медицинское учреждение, и очень ценно для херсонцев. И этот целенаправленный удар есть не что иное, как издевательство над людьми", – сказал он.

Президент также напомнил об обстрелах Харькова, Никополя и Донбасса, назвав их частью систематического террора со стороны России. Этот террор, как отметил Зеленский, продолжается и поощряется российским руководством, которое награждает своих военных за эти преступления. Однако Зеленский заверил, что Украина не оставит без ответа эти агрессивные действия.

"Мы обязательно продолжим наносить удары по российским военным объектам – дронам и ракетам, и все больше украинским, по именно тем военным базам, по именно той российской военной инфраструктуре, которая используется в таком терроре против наших людей. Наша защита абсолютно справедлива. Благодарю всех в мире, кто поддерживает Украину в этом, и поддерживает, в частности, необходимость увеличивать расходы на оборону европейских стран, обновление и технологизацию арсеналов в Европе. И благодарю всех, кто обеспечивает увеличение давления на Россию за войну", – подчеркнул он.

Особое внимание Президент уделил спасателям и полицейским, активно работающим в опасных условиях, спасая людей и обеспечивая порядок на территории, пострадавшей от российских обстрелов. Зеленский назвал конкретные имена работников ГСЧС и полиции, проявивших героизм и профессионализм, оказывая помощь пострадавшим в Донецкой, Харьковской и Запорожье.

"Донецкая область: работники ГСЧС Украины в области Геннадий Демиденко, Владислав Поспелов, Сергей Ахметин, Александр Гуртовой, Ярослав Зайцев и полицейские Евгений Мусийчук и Евгений Афендиков. Спасибо, ребята! Харьковщина: Руслан Курбанов, Михаил Коваленко, Владимир Оболенцев, Михаил Черноморец, Дмитрий Кушнир – это работники ГСЧС, а также работники Национальной полиции в области Алексей Нестеренко, Инна Кучеренко и Александр Сухарь. Спасибо!" – сказал он.

"Запорожье: работники ГСЧС Украины в Запорожской области Сергей Сафронов, Виталий Шеремет, Александр Сычев, Вячеслав Пенчев и Игорь Дубинин, полицейские Виталий Пустовар, Евгений Кулик и Валерий Курбаков. Благодарю вас! Также работники Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины Александр Журид и Андрей Балашов. Сотрудники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины Виталий Лоик и Николай Колода. Спасатели из Черкасской области Владислав Бердник и Александр Кучеренко. И киевские спасатели Виктор Балацкий и Юрий Палиенко. Благодарю вас, всех вас, очень благодарен вашим коллегам и каждому, кто работает ради Украины и украинцев!" – резюмировал глава государства.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России утром 20 декабря устроили артиллерийский обстрел Херсона, в результате которого погибли двое и пострадали одиннадцать мирных жителей. Под атакой находятся и населенные пункты возле облцентра, враг прибегает к штурмам, вероятно, пытаясь занять район Антоновского моста.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале декабря командование Сил обороны юга подтвердило информацию о сосредоточении Россией около 300 лодок для возможного наступления на Херсон. Украинские военные подчеркнули, что готовы к любым сценариям развития событий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!