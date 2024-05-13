'Все войны заканчиваются переговорами': Нуланд уклонилась от ответа, верят ли США в победу Украины с возвращением всех территорий

Бывший заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, комментируя задержку с принятием пакета военной помощи Украине, не стала отвечать, верил ли Вашингтон в победу Киева. Когда речь зашла за возвращение всех оккупированных Россией территорий, она подчеркнула, что войны заканчиваются переговорами.

Об этом американский политика родом из украинской Одессы сказала в интервью русскоязычному интернет-изданию "Медуза". Отметим, что это якобы независимое оппозиционное СМИ (а по другим данным – полностью контролируемое ФСБ РФ) расположено в Риге (Латвия) и выходит на русском и английском языках.

Во время общения с ней журналисты напомнили об ожесточенных дебатах в Конгрессе относительно выделение денег в поддержку безопасности Украины и спросили, мол, как в рамках стратегии США вообще выглядит конечная цель их помощи украинцам. Нуланд подчеркнула, что в общем более половины конгрессменов даже Республиканской партии (с учетом Сената и Палаты представителей) проголосовали за.

"Потому что понимают ставки не только для Киева, но и для США. А переходить ли к обсуждению мира вообще, и когда переходить – это решение Украины. Пока путинский подход к переговорам выглядит так: "Что мое – мое, а что ваше – это обсудим". Цель американской стратегии сейчас – так подготовить Киев в военном, экономическом и политическом плане, чтобы он смог начать договариваться с позиции силы", – высказалась экс-замглавы Госдепа.

Она продолжила: нужно доказать Путину и военачальникам его армии, что эта война для них проигрышна, а потому пора уже прийти к согласию. На уточнение, не включает ли конечная цель американской стратегии восстановление границ Украины по состоянию на 1991 год, Нуланд сказала, что все войны заканчиваются переговорами, и это "задача Украины – решать, какие у нее цели относительно территорий".

"Но сейчас Киев недостаточно силен, чтобы начать договариваться. Мы хотели бы, чтобы Путин оставил каждый квадратный километр украинской земли. Но пока что – пока Украина не стала достаточно сильной – мы не знаем, что возможно по этому поводу", – пояснила политик.

Ранее в интервью американским СМИ Нуланд тоже сказала, что в настоящее время Украина не готова к переговорам с РФ относительно окончания войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Викторию Нуланд называют одной из самых ярких и влиятельных женщин не только в американской, но и в мировой политике. Мы рассказывали о том, как в свое время пионервожатая из Одессы сделала политическую карьеру в США.

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