В США заявили о неготовности Украины к переговорам с РФ касательно окончания войны. Бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд объяснила, что у Киева пока нет достаточно сильной позиции, чтобы начать переговоры.

Об этом сообщает Politico. Во время интервью бывшей американской дипломатке задали вопрос о том, было ли ошибкой не подталкивать Киев к мирным переговорам с Москвой в 2022 году.

В ответ Нуланд отметила, что на тот момент и сейчас Украина не имеет достаточно сильной позиции для таких переговоров.

"Тогда они не находились в достаточной сильной позиции. Они и сейчас недостаточно сильны", – ответила она.

Стоит отметить, что в Швейцарии 15-16 июня пройдет саммит мира. Его участники, страны мира, уважающие международное право и устав ООН, должны выработать общую переговорную позицию по завершению войны в Украине.

Напомним, ранее эксперт-международник объяснил, для чего нужен мирный саммит в Швейцарии. По мнению Тараса Жовтенко, эта мера наращивает переговорные позиции Украины – даже при том, что в июне на саммите РФ представлена не будет никак.

Также сообщалось, что, рассказывая о подготовке к швейцарскому саммиту, президент Зеленский подчеркнул, что "лишь глобальная сила способна принудить Россию к миру".