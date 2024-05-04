Украина наращивает переговорные позиции: эксперт-международник объяснил, для чего нужен мирный саммит в Швейцарии. Видео

Саммит мира в Швейцарии не подарит Украине победу. Однако переговоры Украины и России когда-нибудь да состоятся – хотя бы для того, чтобы Москва подписала капитуляцию. Именно для этого и требуется швейцарский саммит: мы должны гарантировать для себя максимально сильную позицию за столом переговоров.

То есть Саммит мира в Швейцарии наращивает переговорные позиции Украины, рассказал для OBOZ.UA эксперт-международник Тарас Жовтенко. Украинский потенциал наращивается даже при условии отсутствия РФ на первом Саммите мира.

"Мы должны гарантировать для себя максимально сильную позицию за столом переговоров, и ситуация складывается таким образом, что эту позицию нам обеспечивают вооруженные силы Украины и наши союзники на поле боя. Украина сможет максимально нарастить свой потенциал, стабилизировав фронт, и обеспечив сдерживание россиян в их дальнейшем продвижении. Это минимальные позиции, которые нам позволяют просто вспоминать о переговорах как об опции", – сказал Жовтенко.

Среди прочих возникают и вопросы перспектив того, насколько быстро и эффективно Украина вернет себе контроль над Крымом и частью Донбасса, которые были оккупированы россиянами еще в феврале и весной 2014 года. Эта переговорная рамка будет во многом зависеть от того, что мы услышим от России.

"На данный момент мы понимаем, что наиболее очевидный ответ будет "нет". Россияне просто отвергнут это все и будут смотреть, что дальше будут делать союзники. Но, в конце концов, учитывая позицию союзников и то, что у них есть план Макрона (относительно введения союзных войск), на тот случай, когда мирное урегулирование уже вообще перестанет быть опцией на данном этапе, тогда мы можем рассчитывать, что наши позиции будут кратно расти", – уверен Жовтенко.

Если к Вооруженным силам Украины присоединятся французские, британские и другие войска, "переговорная позиция Украины будет гораздо сильнее", считает эксперт.

По его мнению, россияне сейчас тянут время, пока мы не получили основную часть военной помощи от США – у захватчиков есть окна возможностей.

"И они сейчас пытаются отгрызть побольше территории, добежать туда, куда они могут добежать, несмотря на потери с расчетом, что они там останавливаются, а потом скажут, что хорошо, теперь давайте поговорим о стабилизации фронта", - пояснил Жовтенко.

Однако логика Кремля ясна и прозрачна не только нам, но и для наших западных партнеров.

"И это именно то, чего ни мы, ни наши западные партнеры россиянам ни в коем случае не дадим сделать", – добавил он. Жовтенко согласился с прогнозом заместителя руководителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого, считающего, что война в Украине не может закончиться на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Скибицкого, Россия в мае попытается внедрить в действие план дестабилизации ситуации в нашей стране, состоящий из трех уровней. Этот план предусматривает военную часть, дезинформационную кампанию против Киева и попытки изолировать страну на международной арене.

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