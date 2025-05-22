'Все заинтересованы': в России сделали новое заявление об обмене пленными с Украиной по формуле 1000 на 1000

Россия по состоянию на утро 22 мая продолжала подготовку большого обмена пленными с Украиной. В Кремле заявили, что в этом заинтересованы обе стороны.

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Согласованный в Турции обмен "1000 на 1000" в четверг прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он сказал пропагандистам, что "вопрос достаточно трудоемкий".

"Там и здесь работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о "1000 на 1000", то, конечно, это требует какого-то времени. Эта работа продолжается, но – еще раз повторяю – достаточно оперативно", – утверждает россиянин.

Также он заверил, что РФ якобы хочет быстро закончить процесс. "Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально как можно быстром режиме", – заявил пресс-секретарь президента.

Напомним:

– 15–16 мая Украина провела переговоры в Турции. С россиянами не удалось договориться о прекращении огня, поскольку делегация, которую вместо себя отправил диктатор Путин, поставила нашей стороне неприемлемые ультиматумы.

– Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что ключевым результатом переговоров является предварительная договоренность об обмене военнопленными "1000 на 1000".

– Он, по информации начальника ГУР МО Кирилла Буданова, может состоится уже на этой неделе (до 25 мая).

– Умеров отмечал, что стороны имеют конкретную дату, но ее пока не разглашают.

Как ранее писал OBOZ.UA, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Киев рассматривает возможность возвращения к переговорам с Москвой, однако любые шаги должны начинаться с конкретных гуманитарных действий. В частности, уже согласованного обмена в формате "1000 на 1000". Он должен стать первым этапом потенциального диалога.

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