Все закончилось 'жестом доброй воли' с потерями: в сети показали неудачный российский штурм под Бахмутом. Видео

Российские оккупанты под Бахмутом не оставляют попыток захватить позиции украинских воинов. Однако эти штурмы остаются безрезультатными и завершаются для захватчиков потерями.

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Одну из таких провальных вражеских атак на позиции 3 отдельной штурмовой бригады показал ее комбриг Андрей Билецкий. Трое украинских штурмовиков отбили штурм, нанеся врагу потери в 9 захватчиков убитыми и ранеными.

По словам Билецкого, очередная попытка штурма позиций 2 роты 2 штурмового батальона 3 ОШБр, которые защищали трое украинских воинов, обернулась для оккупантов позорным бегством и девятью убитыми и ранеными.

"Все закончилось "жестом доброй воли". Атаку отбили трое бойцов взвода "Мирон". Уцелевших россиян во время бегства "догнала" наша артиллерия плотным обстрелом и аэроразведка "Шершней" отработала сбросами. С нашей стороны позиции были удержаны, а противник потерял фактически отделение: пять россиян – "200" и четверо – "300", – отметил Билецкий.

Напомним, ранее в сети появилось видео ювелирного уничтожения минометчиками оккупантов под Бахмутом. Одним выстрелом они ликвидировали семерых захватчиков.

Также сообщалось, что оккупанты задействуют под Бахмутом новейшие образцы техники : они бросают на направление все, что имеют на вооружении.