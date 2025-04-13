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"Всегда был готов прийти на помощь": в Херсоне вследствие атаки дрона РФ погиб волонтер Олег Сальник

София Закревская
War
1 минута
2,0 т.
'Всегда был готов прийти на помощь': в Херсоне вследствие атаки дрона РФ погиб волонтер Олег Сальник

В Херсоне в субботу, 12 апреля, в результате атаки российского дрона погиб волонтер фонда "Справжні" Олег Сальник. Ему было всего 28 лет.

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Об этом сообщили на странице фонда в Instagram. Во время вражеской атаки получили ранения еще два человека, среди них – соучредитель фонда "Справжні" Олег Дегусаров.

"Фонд "Справжні" с болью сообщает о потере нашего коллеги, друга и волонтера Сальника Олега, погибшего в результате вражеской атаки дрона в выходной день. Олег был не только волонтером, а человеком с большим сердцем. Он помогал эвакуировать людей, участвовал в ликвидации последствий обстрелов и всегда был готов прийти на помощь", – говорится в сообщении.

"Всегда был готов прийти на помощь": в Херсоне вследствие атаки дрона РФ погиб волонтер Олег Сальник
"Всегда был готов прийти на помощь": в Херсоне вследствие атаки дрона РФ погиб волонтер Олег Сальник

На гибель волонтера отреагировал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он выразил соболезнования близким Олега.

"Это большая потеря для всего нашего сообщества. Вечно благодарны тебе. Навеки в наших сердцах", – написал руководитель ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 апреля российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы: повреждены жилые многоэтажки и частные дома, пострадали пять человек.

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