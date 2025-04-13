'Всегда был готов прийти на помощь': в Херсоне вследствие атаки дрона РФ погиб волонтер Олег Сальник

В Херсоне в субботу, 12 апреля, в результате атаки российского дрона погиб волонтер фонда "Справжні" Олег Сальник. Ему было всего 28 лет.

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Об этом сообщили на странице фонда в Instagram. Во время вражеской атаки получили ранения еще два человека, среди них – соучредитель фонда "Справжні" Олег Дегусаров.

"Фонд "Справжні" с болью сообщает о потере нашего коллеги, друга и волонтера Сальника Олега, погибшего в результате вражеской атаки дрона в выходной день. Олег был не только волонтером, а человеком с большим сердцем. Он помогал эвакуировать людей, участвовал в ликвидации последствий обстрелов и всегда был готов прийти на помощь", – говорится в сообщении.

На гибель волонтера отреагировал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он выразил соболезнования близким Олега.

"Это большая потеря для всего нашего сообщества. Вечно благодарны тебе. Навеки в наших сердцах", – написал руководитель ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 апреля российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы: повреждены жилые многоэтажки и частные дома, пострадали пять человек.

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