Всегда был впереди: история командира Назаренко, который ценой собственной жизни спас дивизион

В боях за Харьковщину почти год назад, 28 марта 2022 года, погиб 53-летний военный Анатолий Назаренко из Хмельницкого. Во время выполнения боевого задания ценой своей жизни воин защитил личный состав своего подразделения от вражеского огня, обеспечив артиллерийскому дивизиону организованную передислокацию.

Видео дня

Родные героически погибшего бойца отмечают, что он всегда был впереди. Воспоминаниями о военном его семья поделилась с изданием "Факты". Дома Назаренко ждали жена, дочь, сын и внучка.

Приказом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного подполковнику было присвоено очередное воинское звание полковник посмертно. А указом президента Назаренко награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Жена военного Наталья рассказала, что вместе с мужем они прожили 33 года. "Это была действительно большая и искренняя любовь. Теперь потеря мужа ощущается как никогда, потому что рядом с ним мы были как за каменной стеной", – отметила она.

Погибший воин любил готовить, устраивал сюрпризы, мечтал достроить дом и собрать в нем всю семью, но счастливое будущее разрушило полномасштабное вторжение России.

С 1989 по 2000 годы военный занимал должности от начальника разведки штаба противотанкового дивизиона до командира артиллерийского дивизиона. Служил в Германии, но всегда мечтал поскорее вернуться домой. До 2006 года занимал разные военные должности уже в Киеве. А с 2014 по 2022 год Назаренко работал методистом в Областном институте последипломного педагогического образования. Преподавал предмет "Защита Украины", проводил всеукраинскую детско-юношескую военно-патриотическую игру "Сокол" ("Джура").

25 февраля 2022 года, во второй день войны, Назаренко мобилизовали в ряды ВСУ в третью танковую бригаду. Он был командиром воинской части гаубического самоходно-артиллерийского дивизиона отдельной танковой бригады Корпуса резерва Сухопутных войск ВСУ.

Дочь военного Елена вспоминает, что папа постоянно звонил по телефону с передовой, записывал видео для внучки и ждал рождения внука.

Последний бой офицер принял 28 марта 2022 года. Назаренко обеспечил вывод дивизиона из-под вражеских обстрелов и авиаударов в районе Изюма Харьковской области. По словам его сына Романа, тогда пострадали всего 4 человека, а погиб только Анатолий Назаренко.

"Артиллерийский дивизион не потерял управление и боеспособности после боевого столкновения из-за четких и профессиональных действий папы, который до последнего руководил подразделением и оставался на поле боя", – рассказал Роман.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Бахмут погибли отец и сын Олег Хомюк и Никита Хомюк. Они отправились защищать Украину в первые дни полномасштабного наступления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!