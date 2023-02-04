"Всегда готовимся": в Воздушных силах оценили угрозу ракетных ударов со стороны Беларуси

Угроза ракетных ударов со стороны Республики Беларусь постоянно сохраняется, поэтому надо всегда быть к ним готовыми. Ситуация мало чем отличается от той, что была с начала полномасштабного вторжения.

Видео дня

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире национального телемарафона "Единые новости". Он отметил, что российские самолеты-ракетоносцы МиГ-31 находятся в Беларуси почти всегда.

"Российские самолеты МиГ-31 находятся в Беларуси практически на постоянной основе. Лишь на непродолжительный период времени они перелетали на территорию России, возможно по техническим причинам. Сейчас они ежедневно взлетают в небо, становясь причиной масштабных воздушных тревог в Украине", – пояснил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Он напомнил, что самолеты МиГ-31 являются потенциальными носителями сверхзвуковых ракет "Кинжал", которые российские военные применяют для поражения стратегических объектов на территории Украины.

При этом Игнат отметил, что российско-белорусские учения не влияют на перемещение авиации, поскольку Россия может это и так сделать в любой момент, переместив ее на один из 40 аэродромов, с которых атакует Украину. Поэтому к возможным атакам нужно быть готовыми всегда.

Он акцентировал внимание на том, что авиация имеет возможность быстро перемещаться.

"Это не подразделение, которому нужны недели или месяцы на передислокацию. Авиация взлетела и через час она же в другом месте. Поэтому надо понимать, что авиационное присутствие россиян на территории Беларуси было всегда с начала полномасштабного вторжения", – отметил представитель командования ПС ВСУ.

В заключение Юрий Игнат заверил, что Воздушные силы ВСУ всегда готовятся к новым российским атакам с воздуха, а после каждого масштабного обстрела принимаются меры для того, чтобы украинские силы и средства ПВО в следующий раз сработали еще лучше.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам Юрия Игната, на совместных авиаучениях на территории Беларуси военнослужащие РФ и РБ пытаются отработать боевое слаживание, однако эти меры являются более политическими, чем военными.

Также Юрий Игнат ранее заявил, что западные партнеры уже определили тип самолета, который будет передан Украине для борьбы с российскими оккупантами. По его словам, сроки подготовки личного состава также уже запланированы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!