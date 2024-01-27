Всегда готовы оперативно выскочить и отстреляться: в ВСУ показали закулисье расчета реактивной батареи. Фото

На огневой позиции батарея реактивной артиллерии работает быстро и четко, отрабатывая по вражеским целям. Но чтобы все так и происходило, расчет должен быть готов заранее.

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Украинские защитники из 32-й отдельной механизированной бригады показали закулисье расчета реактивной батареи. На Facebook-странице бригады опубликовали соответствующие фотографии.

Бойцы говорят, что главное в их деле – высокое взаимодействие и слаженность команды.

"Приказ отработать по цели ребятам из нашей реактивной батареи может прилететь в любой момент. Это невозможно запланировать или предусмотреть. И время на исполнение будет считаться минутами", – говорят военные.

Поэтому бойцы должны быть уверены, что у них все работает.

"Быть готовым оперативно выскочить и отстреляться, это значит в каждый момент времени понимать, что все заряжено, работает и не подведет", – отмечают они.

По словам реактивников, важнейшая их работа проходит за кулисами.

"Постоянно работает целая команда. И все зависит от личной ответственности каждого участника процесса", – рассказали военные.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ВСУ показали, как проходят подготовку морпехи. Они тренировались в условиях, приближенных к полевым. Отрабатывали передвижение по лодке, движение с оружием в условиях низкой видимости и собственно стрельбу.

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