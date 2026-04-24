'Всегда на грани': в ССО показали, как уничтожают арсеналы, базы и логистику врага в Донецкой области и Запорожье. Видео

Силы специальных операций Украины около недели атаковали дронами арсеналы, военные базы и вражескую логистику в Донецкой и Запорожской областях. Защитники Украины также ударили и по ремонтным пунктам врага.

Об этом сообщает пресс-служба ССО Украины. Также они показали кадры вылетов дроноводов во время проведения операции.

Как сообщается, возле границы Украины и России дроноводы ССО поразили вражескую ремонтную базу в Клинкино в Донецкой области, а в Новоамросиевском – топливный склад .

Кроме того, на ВОТ Донецкой области в Мангуше, в более чем 100 километрах от линии фронта было успешное поражение склада с вооружением истоянку с боевой техникой. А в Урзуфе на побережье Азовского моря был уничтожен армейский полевой склад.

В то же время в оккупированном Трудовом в Запорожье был уничтожен склад боеприпасов, а в соседнем Смелом был уничтожен склад материально-технического обеспечения, логистический пункт и расположение вражеского батальона дронаров.

В Бердянске враг потерял еще один полевой склад, ремонтную базу, и пункт дислокации вражеских войск.

Потери России в войне с Украиной

Согласно сообщению Генерального штаба ВСУ, украинская армия за минувшие сутки уменьшила численность российской оккупационной армии на 910 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 323 тыс. 460 человек.

Напомним, ранее Силы специальных операций поразили логистическую базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон" во временно оккупированном Мангуше в Донецкой области. На месте ударов зафиксированы взрывы и масштабные пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого ССО Украины успешно поразили вражеские пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в оккупированном Крыму. Атака была осуществлена в момент подготовки ракет к запуску по Украине.

